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İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu'dan POMEM ile alınacak 7.000 polis hakkında açıklama!

26. Dönem POMEM alımları hakkında açıklama yapan İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu kadın polislerin Avrupa'dan az olduğunu belirterek ek kadın polis alınacağını belirtti. Açıklamalarında POMEM alımlarının net tarihini de veren Bakan Soylu'nun açıklaması sonrasında Polis olmak isteyen vatandaşların heyecanı arttı.

20 Ağustos 2020 Perşembe 21:47
İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu'dan POMEM ile alınacak 7.000 polis hakkında açıklama!
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Polis Meslek Eğitim Merkezlerinden yapılması planlanan polis alımları için İç İşleri bakanı Süleyman Soylu’dan yeni bir açıklama geldi. 26. Dönem POMEM lisans mezunu olan 5.040 erkek, 560 kadın, ön lisans mezunu 1.260 erkek ve 140 kadın olmak üzere toplam 7.000 polis alımı yapacağını duyurmuştu. İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu’nun açıklamalarında ise sayısının 10.000’e tamamlanma durumu sonrasında heyecan arttı. Polis olmak isteyen pek çok kişi Bakan Soylu’nun açıklamaları sonrasında intenete başvurdu.

26. dönem POMEM alımlarında ki 7.000 personel alımının 10.000’e tamamlanması konusunda sorulan sorular hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Soylu konuyu görüştüklerini ancak hukuki olarak sürecin soru çıkarabileceğini belirtti. Öte yanan durumun ekonomik boyutuna da değinen Bakan Soylu önümüzde ki sene 3 bin polisin alınmasının daha doğru olacağını belirterek Avrupa’da ki kadın polis sayısına göre Türkiye’nin daha az sayıda kadın polisinin olması nedeni ile 2.500 kadın polisin alınacağı konusunda halen görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

İç İşleri Süleyman Soylu tam açıklama

‘Son alımda yedeklerle beraber sayıyı 10 bin polis alımına çıkaralım diyorlar. Ama bunu yaparsak sınavın hukuki yönü sakata biner. Bir yıl sonra 3 bin polis alsak diye arkadaşlara sordum. Ekonomik sorumluluklar var. Ama yeni polis alımları olacak’ demişti. Bakan Soylu yeni açıklamasında: ‘Türkiye'deki kadın polis sayısının Avrupa ortalamasına göre daha düşük kaldığını, bu yüzden yaklaşık 2 bin 500 kadın polisi daha Emniyet kadrosunda görev almasını istediklerini dile getirdi.

POMEM başvuru şartları

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

 b) 5 inci maddede belirtilen eğitim kurumlarından mezun olmak,

c) KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak,

ç) Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için, (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80’ini almış olmak,

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle erkek ve kadın adaylar için 30 yaşından gün almamış olmak,

e) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

f) Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

g) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

ğ) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,


h) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak, ı) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak, i) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak, j) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak, k) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

POMEM fiziki yeterlilik sınavı

MADDE 14 – (1) Ön sağlık kontrolü komisyonu tarafından ‘Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur’ kararı verilenler, fiziki yeterlilik sınavına alınırlar.

(2) Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçmesini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar:

 a) Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır. Erkek ve kadın adayların sınavları farklı kriterlere göre değerlendirilir. Kriterler Başkanlıkça belirlenir ve uygulanır.

 b) Başarılı olmak için yüz tam puan üzerinden en az altmış puan almak zorunludur. Fiziki yeterlilik sınavı sonuçları Başkanlıkça belirlenen yer ve zamanda ilan edilir.

(3) Fiziki yeterlilik sınavına ilişkin bu Yönetmelikte yer almayan diğer düzenlemeler sınavdan önce Başkanlık tarafından hazırlanan talimatla belirlenir.

Mülakat sınavı

MADDE 15 – (1) Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, kendilerine duyurulacak yer ve zamanda mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar.

(2) Adayların psikolojik yeterliliği; duygusal dengesizlik, dışa dönüklük, uyumluluk, sorumluluk, açıklık ve adayın polislik mesleğine istekli olması kıstaslarına göre psikolog veya rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü mezunu üye tarafından değerlendirilir ve bu değerlendirme mülakat komisyonu ile paylaşılır. Adaylara, Başkanlıkça belirlenecek soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;

a) Konu hakkında bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavrama,

c) Özgüveni,

 ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi, olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.

(3) Mülakat sınavı komisyonu; başarılı olan adaylar hakkında ‘Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur’, başarısız adaylar hakkında ‘Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz’ kararı verir. Puanlama ve karar, değerlendirme karar formuna işlenir.

 



Son Güncelleme: 20.08.2020 21:47
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