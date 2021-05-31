İç çamaşırlarının kaybolmasını fark eden genç kadın evinin damına kamera yerleştirdi! Sapık en yakını çıktı

İstanbul Tuzla’da yaşayan 36 yaşındaki S.Ç eşi ve çocukları ile birlikte oturduğu apartmanda akılalmaz bir olaya şahit oldu. Edinilen bilgilere göre yıkadığı çamaşırları kurumaları için binanın damına çıkarak oraya asan genç kadın kısa bir süre sonra kendisinin ve kızının iç çamaşırlarının kaybolduğunu fark etti.

Olayı çözmek için dama kamera taktıran genç kadın görüntüleri izledikten sonra hayatının şokunu yaşadı. Karşı dairede oturan eşinin amcasının olduğunu gören S.Ç 27 yaşındaki amca oğlu E.Ç’den şikayetçi oldu.

Hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istenilen sapık adam için 'Çocuğa karşı cinsel taciz' suçundan dava açıldı. Amca oğlunun ifadesi ise oldukça şaşırttı. Düzenli bir cinsel hayatı olmadığı için böyle bir şey yaptığını söyleyen E.Ç mahkemesi devam ediyor.