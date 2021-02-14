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İç Anadolu bölgesinde ki çiçekçilerde 14 Şubat yoğunluğu!

Koronavirüs salgınına karşı uygulanan tedbirler doğrultusunda hafta sonunda tüm yurtta sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Kısıtlamadan muaf olan çiçekçilerde ise 14 Şubat Sevgililer Günü nedeni ile yoğunluk yaşanıyor. Yoğunluğun en çok yaşandığı iller ise; Sivas, Kayseri, Nevşehir, Yozgat ve Kırşehir oldu.

14 Şubat 2021 Pazar 18:13
İç Anadolu bölgesinde ki çiçekçilerde 14 Şubat yoğunluğu!
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Sivas

Sivas’ta siparişleri yetiştirebilmek için yoğun mesai yapan çiçekçiler, hazırladıkları buketleri müşterilerinin adreslerine teslim ediyorlar. İstisna olanlar da önceden vermiş oldukları siparişlerini çiçekçilere giderek alabiliyorlar.

Kent merkezinde bulunan çiçekçilerden Ebubekir Dilmen, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde kısıtlamalardan muaf tutuldukları için memnun olduklarını söyledi.

Koronavirüs süresinde telefon ve sosyal medya aracılığı ile siparişlerini aldıklarını söyleyen Dilmen, “Bu süre içinde işlerimizde biraz düşüş oldu fakat telefon ve sosyal medya siparişlerimizi artırdı. Sevgililer Günü’nde de kısıtlama kapsamında olan vatandalar bize sosyal medya aracılığı ile ulaşıyorlar ve çiçeklerini evlerine kadar götürüyoruz. Evi dükkanımıza yakın olan vatandaşlarla kısıtlamadan muaf olanlar da gelip buradan alışverişlerini yapabiliyorlar” dedi.

Kayseri

Kayseri’de çoğunlukla sosyal medya ile telefon aracılığı ile gelen siparişleri kısıtlamadan dolayı dışarı çıkamayan müşterilere ulaştıran çiçekçiler, yoğun mesai harcıyorlar.

Çiçekçi Oktay Açıkgöz, neredeyse on beş senedir bu işi yaptığını fakat son 1 senenin farklı geçtiğini söyledi. Sevgililer Günü nedeni ile işlerinde öncekine göre yoğunluk olduğunu söyleyen Açıkgöz, “ Geçmiş senelere göre satışlarda düşüş yaşanıyor fakat çok şükür yine de hareketli geçiyor. Bir sıkıntımız yok, çiçeklerimizi hazırlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Gece saat 24:00’e kadar evlere servis olarak hizmet verebilmekteyiz. Mağazalar, alışveriş merkezleri ve hediyelik eşya dükkanları kapalı olduğu için bizim işlerimiz olumlu yönde etkileniyor” şeklinde konuştu.

Nevşehir

Sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı Nevşehir’de de çiçekçiler aldıkları siparişleri evlere dağıtıyorlar.

14 Şubat Sevgililer Günü’nde beklenilen talebe ulaşamadıklarını anlatan çiçekçi Fatih Ateş, “Vatandaşlar, çiçek almak için dışarı çıkabilirler fakat bunu bilmedikleri için kuralları çiğnememek adına evlerinde kalıyorlar. Bu yüzden satış oranlarımız kısıtlandı. Telefon ile sipariş verilirse verilen adrese teslim yapıyoruz” dedi. Ayrıca Ateş, çiçeklerin arasında en fazla gül, karanfil ve çeşitli renkler ile bir araya getirilen buketlerin ilgi gördüğünü de belirtti.

Yozgat

Yozgat çiçekçileri de kısıtlama süresinde en yoğun oldukları günü yaşıyorlar.

Çiçekçi Hacı Öztürk, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeni ile yoğunluk olduğunu fakat istenilen satışın yapılamadığını belirtti.

25 senedir çiçekçilik ile uğraşan Öztürk, “ Vatandaş geliyor ama çok az. Sipariş veriyorlar, siparişlerini götürüyoruz. Yürüme mesafesinde oturanlar gelerek çiçek alsalar da yine de çok durgun geçiyor” ifadelerini kullandı.

Niğde

Niğde esnafı da kısıtlama nedeni ile aldıkları siparişleri evlere teslim ediyorlar.

Çiçekçilik ile uğraşan Hayati Oğuz, sevgililer günüde en fazla tercih edilen çiçeklerin gül ile orkide olduğu söyleyerek, “Pandemi nedeni ile yürüme mesafesinden oturanlar gelip çiçek alabiliyorlar. Uzak olanlara biz evlerine çiçekleri götürüyoruz” dedi.

Çiçek işletmecisi olan Ali Aybar da fiyatların geçen seneye göre çok değişmediğini vurgulayarak, “Gül 14, orkidenin tek dallısı 100, buketlerin ise en küçüğünü 50 TL’den satıyoruz. Bugün en çok satılan gül oldu” dedi.

Kırşehir

Terme Caddesi’nde çiçekçilik ile uğraşan Serkan Erel, “Pandemiden dolayı işler ciddi oranda düştü, bütün esnaf gibi biz de bu durumdan etkilenenlerdeniz. 14 Şubat’ta nasıl yapacağız diye düşünüyorduk fakat İçişleri Bakanlığı’nın bizlere getirdiği muafiyet çok güzel oldu” şeklinde konuştu.

İşlerin iyi olduğunu söyleyen Erel, “Dünden beri bazın vatandaşlar gelerek alıyor bazen de biz personeller ile çiçekleri adreslere yolluyoruz. Yoğunluk yaşanıyor, bu fırsatı iyi değerlendirebilmek adına fiyatlarda indirime gitti, hem daha uygun hem de daha hızlı olarak en güzel ürünler ile siparişlerimizi ulaştırmak için çalışıyoruz” dedi.



Son Güncelleme: 14.02.2021 18:13
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Anahtar Kelimeler:
çiçeçiYoğunluk
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