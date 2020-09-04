İbrahim Tatlıses'ten İbo Show müjdesi: Sesimde felç yok

Yıllar önce program çıkışında uğradığı silahlı saldırı nedeniyle uzunca bir süre ekranlara uzak kalan İmparator lakaplı İbrahim Tatlıses ekranlara İbo Show ile dönüş yapacak.

İbo Show hayranlarıyla buluşmaya hazırlanırken, program detayları da belli olmaya başlıyor. Global Medya yapımcılığında ekranlara gelecek İbo Show için Star TV ile anlaşma yapıldığı belirtiliyor.

Program çekimleri için İstanbul’a gelecek Tatlıses’in programda her hafta yeni konuklar ağırlayacağı belirtiliyor.

‘’Felç elime – ayağıma geldi.’’

Geçtiğimiz Ocak ayında konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Tatlıses, izleyicilerin çok istediğini dile getirerek oturmayıp şarkı söyleyeceğini belirtti. Sesinde felç olmadığını aktaran Tatlıses, İbo Show’u müjdeledi.