İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye'de herkes evine kapandı! 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı!
Son Dakika
Türkiye'de herkes evine kapandı! 56...
Diyarbakır'da aileler taşlı sopalı birbirine girdi! Çok sayıda kişi yaralandı
Son Dakika
Diyarbakır'da aileler taşlı sopalı birbirine...
İçişleri Bakanı Soylu'dan sokağa çıkma yasağı ile ilgili flaş açıklama!
Son Dakika
İçişleri Bakanı Soylu'dan sokağa çıkma...
Yerli aşı gönüllüsünden flaş açıklama: Hiçbir yan etkisini görmedim
Yerli aşı gönüllüsünden flaş açıklama:...

İbrahim Tatlıses ne zaman vurulmuştu? İbrahim Tatlıses'e saldırı düzenleyen kişiler

2011 yılında beş kişinin silahlı saldırısına uğrayan ve başından aldığı kurşun ile ağır yaralanan İbrahim Tatlıses yıllar süren iyileşme sürecinin ardından sağlığına kavuşmuştu. Tatlıses'e saldırı düzenleyen kişiye 36 yıl hapis cezası verildi.

05 Aralık 2020 Cumartesi 23:40
İbrahim Tatlıses ne zaman vurulmuştu? İbrahim Tatlıses'e saldırı düzenleyen kişiler
Takip Et:

Yıllar sonra yeniden izleyici ile buluşan İbrahim Tatlıses’in uzun yıllar süren programı İbo Show bir ay önce Star TV’de yayınlanmaya başladı. 2011 yılında programın çekimlerine giden İbrahim Tatlıses yolda silahlı saldırıya uğramış ve başından vurulmuştu.

İbrahim Tatlıses’i Kim Vurdu Ne Zaman Vuruldu?

2011 yılının 14 Mart günü İbo Show programının çekimine giderken beş kişi tarafından saldırıya uğrayan İbrahim Tatlıses başından vuruldu. Tatlıses’in yanında bulunan asistanı Buket Çakıcı da saldırı da yaralanmıştı.

7 çocuk babası 68 yaşındaki İbrahim Tatlıses 9 sene önce uğradığı saldırıdan sonra iyileşmesi uzun yıllar aldı. Saldırıyı düzenleyen  Abdullah Uçmak, Ersin Altun, Yunus Ayık ve diğer dokuz kişiye 3 yıl ile 36 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.



Son Güncelleme: 05.12.2020 23:40
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
IbrahimtatlısesSaldırıSilahlı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bursa'da ters yöne giren at arabası bir araca çarparak durabildi
Bursa'da ters yöne giren at arabası bir araca çarparak durabildi
Trabzon'da vakalar arttı! Ambulans kuyrukları oluştu
Trabzon'da vakalar arttı! Ambulans kuyrukları oluştu
Eski kız arkadaşının evlendiği öğrenince kriz geçirdi!
Eski kız arkadaşının evlendiği öğrenince kriz geçirdi!
Kütahya'da husumetlisini pompalı tüfekle vurdu: 1 ölü
Kütahya'da husumetlisini pompalı tüfekle vurdu: 1 ölü
Ailesine mesaj attıktan sonra bir daha haber alınamayan Eylül bulundu!
Ailesine mesaj attıktan sonra bir daha haber alınamayan Eylül bulundu!
Televizyonu olmadığı için yasağı duymayan boyacı, saatlerce müşteri bekledi
Televizyonu olmadığı için yasağı duymayan boyacı, saatlerce müşteri bekledi

Popüler Haberler

2020-2021 Yılında Esnafa Verilecek Olan Hibe Desteği
Öğretmen dizisi final mi yapıyor, bitecek mi? Öğretmen dizisi final tarihi belli oldu mu?
Tövbeler Olsun dizisi Eda kimdir? Gaye Turgut Evin'in hayatı ve rol aldığı yapımlar
PlayStation Plus fiyatları ne kadar oldu? 2020 Abonelik ücretleri
Arıza dizisi Derya kimdir? Hazal Benli rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Tövbeler Olsun dizisi Öpücük Enişte kimdir? Hasan Kaçan yaşı ve oynadığı diziler
Arıza dizisi Rasim karakterini kim canlandırıyor? Uygar Özçelik biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Maria ile Mustafa dizisi Eda kimdir? Canan Atalay yaşı ve oynadığı diziler
Arıza dizisi Burak kimdir? Olgun Toker kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Maria ile Mustafa dizisi Eda kimdir? Gerçek adı ne? Canan Atalay oynadığı diziler
Müge Anlı'nın torunu kimdir? Yayında torunumu özlüyorum dediği bakın kim çıktı!
2020 ÖSYM önlisans branş başarı durumu sıralama listesi ne zaman açıklanır?
SGK'dan 3 ay süreli aylık 1177 TL nakdi ücret desteği
Bir Zamanlar Çukurova Hünkar Yaman diziden neden ayrıldı?
2020 Merkür Retrosu ne zamandır? Merkür retrosu tarihleri ve etkileri nelerdir? 16 Şubat Merkür Retrosu nedir, ne zaman bitecek?
Arıza dizisi Salman kimdir? Numan Çakır yaşı ve oynadığı diziler
Menajerimi Ara Emrah kimdir? Toprak Can Adıgüzel hakkında bilgiler
Savaşçı Berk Oktay diziden ayrıldı mı? Kağan Bozok neden yok, oyuncu başka bir dizi ile mi anlaştı?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Gevher Hatun (Leyla Feray) kimdir?
Sabıkası olanlar polis ya da bekçi olabilir mi? Polis veya bekçiliğe engel suçlar nelerdir?
Hangi bankalar kefilsiz kredi veriyor? Kefilsiz kredi nasıl çekebilirim? 2020

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.