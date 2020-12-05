İbrahim Tatlıses ne zaman vurulmuştu? İbrahim Tatlıses'e saldırı düzenleyen kişiler

Yıllar sonra yeniden izleyici ile buluşan İbrahim Tatlıses’in uzun yıllar süren programı İbo Show bir ay önce Star TV’de yayınlanmaya başladı. 2011 yılında programın çekimlerine giden İbrahim Tatlıses yolda silahlı saldırıya uğramış ve başından vurulmuştu.

İbrahim Tatlıses’i Kim Vurdu Ne Zaman Vuruldu?

2011 yılının 14 Mart günü İbo Show programının çekimine giderken beş kişi tarafından saldırıya uğrayan İbrahim Tatlıses başından vuruldu. Tatlıses’in yanında bulunan asistanı Buket Çakıcı da saldırı da yaralanmıştı.

7 çocuk babası 68 yaşındaki İbrahim Tatlıses 9 sene önce uğradığı saldırıdan sonra iyileşmesi uzun yıllar aldı. Saldırıyı düzenleyen Abdullah Uçmak, Ersin Altun, Yunus Ayık ve diğer dokuz kişiye 3 yıl ile 36 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.