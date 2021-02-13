İbrahim Kalın'dan Kadir Topbaş ailesine taziye mesajı!

Konavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybederek aramızdan ayrılan AK Parti kurucu üyelerinden ve eski İstanbul Belediye Başkanı Kadir Topbaş anılmaya devam ediyor. AK Parti tarafından taziye mesajları yayınlanırken son olarak AK Parti Grup Sözcüsü İbrahim Kalın taziye mesajı yayınladı.

İbrahim Kalın, "Dar-ı bekaya yürüyen Kadir Topbaş beye Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Hepimizin başı sağolsun. Ülkesi için hizmet eden, İstanbul’da pek çok esere imza atan, önemli bir beyefendiydi. Allah mekanını cennet eylesin." Mesajını yayınladı.