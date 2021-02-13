İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Uzay programına katılacak Türk astronotlarda aranılan özellikler!
Son Dakika
Uzay programına katılacak Türk astronotlarda...
Çift maskenin virüse karşı daha korunaklı olduğu ortaya çıktı
Çift maskenin virüse karşı daha...
Marketlerde sigara ve elektronik ürünlerine satış yasağı geliyor!
Son Dakika
Marketlerde sigara ve elektronik ürünlerine...
Denizli'de kent müzesi kuruluyor
Denizli'de kent müzesi kuruluyor

İbrahim Kalın'dan Kadir Topbaş ailesine taziye mesajı!

Hayatını kaybeden eski İstanbul Belediye Başkanı Kadir Topbaş anısına taziye mesajları yayınlanmaya devam ediyor. AK Parti üyeleri ve bakanlar taziye mesajları yayınlarken taziye mesajını ileten AK Parti sözcüsü İbrahim Kalın'da paylaşımda bulundu.

13 Şubat 2021 Cumartesi 19:34
İbrahim Kalın'dan Kadir Topbaş ailesine taziye mesajı!
Takip Et:

Konavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybederek aramızdan ayrılan AK Parti kurucu üyelerinden ve eski İstanbul Belediye Başkanı Kadir Topbaş anılmaya devam ediyor. AK Parti tarafından taziye mesajları yayınlanırken son olarak AK Parti Grup Sözcüsü İbrahim Kalın taziye mesajı yayınladı.

İbrahim Kalın, "Dar-ı bekaya yürüyen Kadir Topbaş beye Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Hepimizin başı sağolsun. Ülkesi için hizmet eden, İstanbul’da pek çok esere imza atan, önemli bir beyefendiydi. Allah mekanını cennet eylesin." Mesajını yayınladı.

 



Son Güncelleme: 13.02.2021 19:34
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AK PartiKadir TopbaşVefatIbrahim KalınTaziyePaylaşımMesaj
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalya'da kaçak içki operasyonu: 38 şişe sahte içki ile 165 litre etil alkol yakalandı!
Antalya'da kaçak içki operasyonu: 38 şişe sahte içki ile 165 litre etil alkol yakalandı!
MSB'den açıklama! Barış Pınarı Bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi!
MSB'den açıklama! Barış Pınarı Bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi!
Konya'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Konya'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Baba ve iki oğlu koronavirüs nedeniyle peş peşe vefat etti
Baba ve iki oğlu koronavirüs nedeniyle peş peşe vefat etti
Bitlis'te AK Partili ilçe Belediye Başkanına bıçaklı ve sopalı saldırı!
Bitlis'te AK Partili ilçe Belediye Başkanına bıçaklı ve sopalı saldırı!
Aynı hastanede çalışan karı koca evlerinde ölü bulundu
Aynı hastanede çalışan karı koca evlerinde ölü bulundu

Popüler Haberler

Sgk geriye dönük borçlanma başvurusu nasıl yapılır? 2021 Sgk borçlanma çeşitleri
Mendirman Celaleddin dizisi oyuncuları kimlerdir? Dizide hangi oyuncular yer alacak?
Gönül Dağı dizisi Zahide kimdir? Ecem Özkaya'nın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Kuzey Yıldızı Cevher karakterini kim canlandırıyor? Cengiz Bozkurt kimdir?
Gönül Dağı dizi oyuncusu Serdar kimdir? Utku Ateş hakkında bilgiler
Kuzey Yıldızı dizisi Bulut kimdir? Armağan Oğuz yer aldığı dizi ve film yapımları
Gönül Dağı dizisi Taner kimdir? Berk Atan kimdir, nereli yaşı kaç?
Sen Çal Kapımı Balca karakterini kim canlandırıyor? İlayda Çevik kimdir?
Bitcoin nereden ve nasıl alınır?
Sevgiliye internetten hediye gönderme ve aynı gün teslimat olan hediyeler
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 1. Tanıtım fragmanı yayınlandı! Dizinin konusu ve oyuncuları
Kasım 2019 doğalgaz metreküp m3 fiyatı kaç tl?
Şirin Payzın nereli, kaç yaşında? Meslek hayatı ve rol aldığı yapımlar
Memlekete göç ve dönüş yardımı nedir, nasıl alınır? Memlekete dönüş yardımı şartları
İstanbul 2020 Garaj indirim günleri adres ve tarih bilgileri
Geçmiş yıllarda çıkmış ehliyet sınavı soruları 2021
Gönül Dağı dizisi Musa karakteri kimdir? Nuri Gökaşan'ın hayatı ve yer aldığı diziler
Menajerimi Ara dizisi Emir karakterini kim canlandırıyor? Burak Tozkoparan biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu? 12 ay geri ödemesiz dönem kalktı mı? 13 Şubat 2021 Cumartesi konut kredisi yeni faiz oranları
Üç aylarda çekilecek tesbihler nelerdir?
Gönül Dağı dizisi Belediye Başkanı Celal kimdir? Ege Aydan yer aldığı dizi ve film yapımları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.