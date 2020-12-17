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İbrahim Benter kimdir? Koronavirüs ilacını bulduğunu söyleyen İbrahim Benter hakkında bilgiler

Son günlerde Türk bir profesörün koronavirüsün ilacını bulduğuna dair iddiası ülke gündemine oturdu. Koronavirüs ilacını bulduğunu söyleyen İbrahim Benter'in kim olduğu araştırılırken, hakkındaki bilgiler ortaya çıktı.

17 Aralık 2020 Perşembe 00:51
İbrahim Benter kimdir? Koronavirüs ilacını bulduğunu söyleyen İbrahim Benter hakkında bilgiler
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Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında yeni gelişmeler yaşanıyor. Birçok ülkede yürütülen aşı çalışmalarından gelen olumlu haberler sonrasında virüse çözüm olacak ilacı ürettiklerini iddia eden bilim adamları da bulunuyor. Bu bilim adamlarından biri olan İbrahim Benter, koronavirüs ilacını bulduklarını ve ilacın virüse kesin çözüm olduğunu açıkladı. Türkiye gündeminde geniş yer tutan açıklama sonrasında İbrahim Benter isimli profesörün kim olduğu araştırılıyor.

İbrahim Benter kimdir?

İbrahim Benter, 1962 yılında KKTC’nin başkenti Lefkoşa’da dünyaya geldi. Üniversite eğitimini Florida Üniversitesi Kimya Fakültesi’nde tamamlayan Benter, daha sonra New York Tıp Fakültesi ve Ohio State Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde eğitim gördü.

2001 yılında Kuveyt Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim dalında profesörlük yapan Benter, 2012 yılında da Oxford Üniversitesi’nde görev almıştır.

İbrahim Benter, koronavirüs salgını ülkemize gelmeden önce şubat ayında yaptığı röportajda, koronavirüsün kendi keşfi olan Angiotensin zincirisi içerisindeki ACE2 proteinine tutarak akciğerlere ve vücuda girdiğini aktararak, bu proteini durduracak ilaç geliştirebileceğini söylemişti.

1990 yılından beri bunun üzerinde çalıştığını söyleyen Benter, ‘ACE2/Angiotensin- (1-7) isimli sistemin koronavirüsün durdurulmasında etkili olabileceğini kaydetti. Benter’in bu açıklamaları ülkede gündem yaratırken, vatandaşları da tedavi konusunda umutlandırdı.



Son Güncelleme: 17.12.2020 01:05
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Anahtar Kelimeler:
İbrahim BenterKoronavirüs Ilacı
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