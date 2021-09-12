İbn Haldun Üniversitesi aşı zorunluluğu getirdi! Akademisyenler karara isyan etti

Türkiye’de 6 Eylül itibariyle bir çok alanda aşı olmayanlara PCR testi zorunluluğu getirilmişti. Kabine Toplantısı’nda alınan karara göre iki doz koronavirüs aşısını olmayan vatandaşlar eğitim, gıda, turizm ve benzeri sektörde bulunan alanlara girerken negatif PCR testini göstermek zorunda olacak. Fakat İbn Haldun Üniversitesi, gündeme bomba gibi düşen bir karara imza attı. Alınan karara göre üniversitede okuyan öğrenciler ile akademik ve idari çalışanlara aşı olma zorunluluğu getirildi.

Akademisyenler Karara İsyan Etti

İbn Haldun Üniversitesi’nin aldığı aşı zorunluluğu kararı, üniversite içerisinde görev almakta olan akademisyenleri adeta isyan ettirdi. Üniversitede 27 Ağustos 2021 tarihinde yapılan senato sonrası çıkan bu karar sonrasında üniversite içinde yer alan kişilerin nasıl bir tavır tutunacağı merak konusu olmaya başladı.

İbn Haldun Üniversitesi’nin aldığı aşı zorunluluğu kararından aşı yaptırmasına engel olacak bir nedeni olanlar etkilenmeyecek.