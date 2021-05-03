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İBB’den kayıp atlar hakkında son dakika açıklaması!

İstanbul Adalar’da faytonculuğun kaldırılmasının belediye tarafından satın alınan 978 atların kayıp olduğu iddialarına ilişkin İstanbul Belediye Belediyesi açıklama yaptı. Ayrıntılar haberimizde

03 Mayıs 2021 Pazartesi 15:06
İBB’den kayıp atlar hakkında son dakika açıklaması!
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Türkiye gündeminde kısa süredir yer alan atlar, belediye tarafından son dakika haberine göre netlik kazandı. AKP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Cahit Altunay, basın açıklamasında faytonculardan satın alınan atların para karşılığı geri satıldığı iddiaları yer alırken “Sadece Dörtyol Belediyesi'ne gönderilen 100 at konuşuluyor. İBB'nin ihmalleri nedeniyle 978 at kayıp” diye konuşmuştu.

Konu hakkında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) mecliste alınan kararlar ile Adalar’da yer alan faytonculuğun kaldırılması ve 179 atın İBB satın aldığını toplamda 860 atın sahiplendirildiğini söyledi.

İBB’den gelen yazılı açıklamada; 16 Ocak 2020 tarihinde 179 adet atın satın alındığını açıklamıştı.  Atların sahiplendirilmesi işleminde 860 atın sahibine ulaştığını 665’İ ise kamu kurum kuruluşlarına verildiğini açıkladı. 42 at sivil toplum örgütünü 148’İ şahıslara giderken 5 atta muhtarlara verilmiştir açıklaması yapıldı.  224 atın bakım sürecinde çeşitli sebeplerden öldüğünü 115 atın ise bakımının sürdüğünü açıkladı.

En büyük ilgi yerel yönetimlerden gelirken Kastamonu, Mersin, Niğde, Nevşehir, Ardahan, Kayseri, Aydın, İstanbul, Tokat, Yozgat, Sivas, Hatay, Adıyaman ve Kütahya’dan çeşitli belediyeler, toplam 605 at sahiplendiği açıklandı.

Sivil toplum kuruluşlarına 42 adet giderken, İstanbul, Yozgat, Kayseri ve Erzincan’dan başvuru yapan bireylere 148 at gönderildiğini açıklayan belediye, Adalar’da bulunan atların tüm ayrıntılarını vermiş oldu.

 




Son Güncelleme: 03.05.2021 15:06
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Anahtar Kelimeler:
IstanbulAdalarAtIbbBelediye
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