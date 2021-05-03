İBB’den kayıp atlar hakkında son dakika açıklaması!

Türkiye gündeminde kısa süredir yer alan atlar, belediye tarafından son dakika haberine göre netlik kazandı. AKP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Cahit Altunay, basın açıklamasında faytonculardan satın alınan atların para karşılığı geri satıldığı iddiaları yer alırken “Sadece Dörtyol Belediyesi'ne gönderilen 100 at konuşuluyor. İBB'nin ihmalleri nedeniyle 978 at kayıp” diye konuşmuştu.
Konu hakkında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) mecliste alınan kararlar ile Adalar’da yer alan faytonculuğun kaldırılması ve 179 atın İBB satın aldığını toplamda 860 atın sahiplendirildiğini söyledi.
En büyük ilgi yerel yönetimlerden gelirken Kastamonu, Mersin, Niğde, Nevşehir, Ardahan, Kayseri, Aydın, İstanbul, Tokat, Yozgat, Sivas, Hatay, Adıyaman ve Kütahya’dan çeşitli belediyeler, toplam 605 at sahiplendiği açıklandı.
Sivil toplum kuruluşlarına 42 adet giderken, İstanbul, Yozgat, Kayseri ve Erzincan’dan başvuru yapan bireylere 148 at gönderildiğini açıklayan belediye, Adalar’da bulunan atların tüm ayrıntılarını vermiş oldu.