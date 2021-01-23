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İBB'den ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine 250 TL destek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, salgın sürecinde başlattıkları destek paketlerine bir yenisi daha ekledi. Eğitime destek paketi adında İBB üniversite öğrencilerine 250 TL destekte bulunuyor.

23 Ocak 2021 Cumartesi 22:10
İBB'den ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine 250 TL destek
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahipleriyle yardım severleri bir araya getirmek için sosyal destek kampanyalarına eğitim destek paketinide ekledi. Daha önce askıda fatura, aile destek paketi, anne-bebek destek paketi gibi sosyal desteklerin olduğu kampanyalara bir yenisi daha eklendi.

5bin öğrenci başvurdu

Eğitim destek paketinden faydalanmak için 5.047 öğrenci başvurdu. Şimdiye kadar 389 öğrenciye 97.250TL yardım yapıldı.

Eğitime destek paketinden faydalanmak isteyen üniversite öğrencilerine tek seferlik olmakla beraber 250TL eğitim yardımı yapılmaktadır.

İstanbul Kart’a yatırılıyor

Öğrencilere verilen yardım kişinin İstanbulkartına ödenmektedir. Yardım tutarı ödendikten sonra öğrenci kısa mesajla bilgilendiriliyor. İstanbul kart bazı marketlerde de kullanılmaktadır.



Son Güncelleme: 23.01.2021 22:10
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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Büyükşehir BelediyesiIstanbul KartEğitim Destek Paketi
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