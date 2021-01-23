İBB'den ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine 250 TL destek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahipleriyle yardım severleri bir araya getirmek için sosyal destek kampanyalarına eğitim destek paketinide ekledi. Daha önce askıda fatura, aile destek paketi, anne-bebek destek paketi gibi sosyal desteklerin olduğu kampanyalara bir yenisi daha eklendi.
5bin öğrenci başvurdu
Eğitim destek paketinden faydalanmak için 5.047 öğrenci başvurdu. Şimdiye kadar 389 öğrenciye 97.250TL yardım yapıldı.
İstanbul Kart’a yatırılıyor
Öğrencilere verilen yardım kişinin İstanbulkartına ödenmektedir. Yardım tutarı ödendikten sonra öğrenci kısa mesajla bilgilendiriliyor. İstanbul kart bazı marketlerde de kullanılmaktadır.
Son Güncelleme: 23.01.2021 22:10