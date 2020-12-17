İBB ve İETT işçilerine yüzde 13 zam yapıldı

Yeni yılına az bir zaman kalan bir çok çalışanın önümüzdeki yıl maaşlarına alacakları zam oranlarıda netleşmeye başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) meclisinde de bugün yapılan görüşmelerde İBB ve İETT genel müdürlüğünde işçi olarak çalışan personellerin önümüzdeki 2 yıl içerisinde alacakları zam oranları görüşüldü.

Diğer yandan gündem raporunda İBB'de sendikalar arasında ki yetki uyuşmazlığının yargıya taşınması ve yargı sürecinin devam etmesi sebebiyle Toplu İş Sözleşmesi’nin kısa sürede imzalanamayacağının tahmin edildiği açıklandı.

YARGI SÜRECİ TAMAMLANANA KADAR

Bu sebeple işçiler arasında yaşanacak mağduriyetin önüne geçilebilmesi için İBB Başkanlığı ile İETT'de işçi statüsünde görev yapan personelin, sendikaların arasındaki yetki uyuşmazlığının yargıda sonuçlanıp toplu iş sözleşmesi yapılana kadar düzenleme yapılması gündeme geldi.

ZAM ORANI TOPLU SÖZLEMEYE KADAR GEÇERLİ OLACAK

İBB genel meclisinde yapılan görüşmelerde yargı sürecinin sonuçlanmasından sonra yapılacak toplu iş sözleşmesinde dikkate alınmak üzere 1 Mart 2020 tarihinden geçerli olmak üzere birinci yıl için yüzde 13 zam önerildi. İkinci yıl ise işçilerin 28 Şubat 2021 tarihinde almakta oldukları günlük ücretlerine 1 Mart 2021'den geçerli olmak üzere TÜFE oranında artış yapılması istendi.

İBB meclisinde kabul edilen ve işçilere yapılacak olan zamlar toplu iş sözleşmesine kadar geçerli olacaK.

Mecliste, zabıta ve itfaiye personeline fazla mesai ücretinin en üst tutar üzerinde verilmesi de karara bağlandı.