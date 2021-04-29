İBB, 'tam kapanma' sürecinde toplu taşıma seferlerini düzenledi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamalara göre 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'dan 17 Mayısıs Pazartesi saat 05.00'e kadar uygulanacak olan tam kapanma doğrultusunda, toplu taşıma seferlerinde düzenleme yapıldı. Kısıtlama boyunca sağlık çalışanları ve zorunlu görevleri sebebiyle çalışmak zorunda olan kişiler için İETT seferleri cumartesi tarifesine göre yapılacaktır. Yolcu yoğunluğuna göre sabah ve akşam seferleri arttırılabilecektir.

Metrobüs hattında günlük 580 araç ile 6bini aşkın sefer yapılacaktır. Sabah 06.00 ila 09.00 saatleri arasında 20saniyede bir, 09.00 ila 16.00 saatleri arasında 30saniyede bir, 16.00 ila 19.00 saatleri arasında 20saniyede bir, 19.00 ila 22.00 saatleri arasında dakikada bir ve 00.00 ila 06.00 saatleri arasında 10 dakikada bir olmak üzere sefer yapılacaktır. Metrobüs hattında da yolcu yoğunluğuna bakılarak sefer aralıklarında gerekirse artırılıp, azaltılabilecek.

Kısıtlamalar boyunca, raylı sistemlerde belirlenen hatlarda 06.00 ila 21.00 saatleri arasında 15dakika aralıkla işletme yapılacaktır. Saat 21.00 itibariyle seferler bitecektir. Metrolardaki yolcu sayısına bakılarak durumu göre seferler arttırılabilecektir.