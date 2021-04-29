İBB, 'tam kapanma' sürecinde toplu taşıma seferlerini düzenledi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamalara göre 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'dan 17 Mayısıs Pazartesi saat 05.00'e kadar uygulanacak olan tam kapanma doğrultusunda, toplu taşıma seferlerinde düzenleme yapıldı. Kısıtlama boyunca sağlık çalışanları ve zorunlu görevleri sebebiyle çalışmak zorunda olan kişiler için İETT seferleri cumartesi tarifesine göre yapılacaktır. Yolcu yoğunluğuna göre sabah ve akşam seferleri arttırılabilecektir.
Kısıtlamalar boyunca, raylı sistemlerde belirlenen hatlarda 06.00 ila 21.00 saatleri arasında 15dakika aralıkla işletme yapılacaktır. Saat 21.00 itibariyle seferler bitecektir. Metrolardaki yolcu sayısına bakılarak durumu göre seferler arttırılabilecektir.