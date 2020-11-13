İBB Taksim Projesi, Salacak ve Bakırköy Meydanı nasıl olacak?

İstanbul Büyükşehir Belediye Taksim, Bakırköy ve Salacak Meydanları için tasarım projesi yarışması düzenledi. Düzenlenen yarışma dün gece sona erdi. Yarışmaya katılan projeler halk tarafından oylandı ve yarışmada 352 bin 784 oy kullanıldı.

Kullanılan oylara göre Taksim Meydanı için 15, Salacak Meydanı için 42, Bakırköy Meydanı için 12 sıra numaralı proje en çok oyu alarak yarışmanın kazananı oldu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu oylamanın sona ermesinin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayarak anket sonuçlarını paylaştı. İmamoğlu’nun açıklamasında; “İstanbul'un meydanları için düzenlediğimiz tasarım yarışmasının halk oylamasında toplam 352.784 oy kullanıldı. Taksim ve Bakırköy Meydanları ile Salacak Sahili'nin tasarım yarışmasına ve oylama sürecine tasarımlarıyla, fikirleriyle katkı sunan herkese teşekkürler" sözlerine yer verdi.

Taksim Meydanı kazanan projesi şu şekilde;

Bakırköy Meydanı kazanan proje;

Salacak Meydanı kazanan proje;