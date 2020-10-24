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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun korona virüse yakalandığı açıklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre , İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ateşinin yükselmesi sonucunda gittiği sağlık kurumunda korona-virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.Ekrem İmamoğlu daha sonra sosyal medya üzerinden yayınladığı videosu ile korona-virüse yakalandığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu paylaştı.

24 Ekim 2020 Cumartesi 17:21
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun korona virüse yakalandığı açıklandı
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İBB Sözcüsü  olan Murat Ongun tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre , İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ateşinin yükselmesi sonucunda gittiği sağlık kurumunda korona-virüs testinin pozitif çıktığını  duyurdu.Ekrem İmamoğlu daha sonra sosyal medya üzerinden yayınladığı videosu ile korona-virüse yakalandığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu paylaştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun korona-virüs belirtileri göstermesi sonucunda yaptırdığı test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Sağlık durumunun iyi olduğunu ekledi.

İmamoğlu'ndan ilk açıklama


Covid-19 testi pozitif çıkan Ekrem İmamoğlu yayınladığı videoda akşam saatlerinde ateşinin yükselmesi sonucunda hastaneye gidip müsadeye altında kaldığını yapılan testler sonucunda korona-virüse yakalandığını öğrendiğini belirtti.

Videoda sürekli covid testi yaptırdığı sürece hep dikkatli ve temkinli olduğunu çarşamba günü yapılan testinin negatif çıktığını ancak akşam saatlerinde birden ateşinin yükselmesi ile gittiği hastanede yaptırdığı testin sonucunun pozitif çıktığını belirtti.

Durumunun iyi olduğunu ateşinin kontrol altında olduğunu Sağlığının kontrol altında olduğunu söylerken tüm vatandaşları hastalığa karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Herkesi duyarlı olmaya çağırırken her şeyin güzel olacağına inancını belirtti.

Vali Yerlikaya, İmamoğlu'na geçmiş olsun dileklerini ileterek durumu hakkında bilgi aldı

Bir çok kişi tarafından geçmiş olsun dilekleri gelirken İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Covid-19 testi pozitif çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu telefon ile arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kılıçdaroğlu'ndan geçmiş olsun telefonu gecikmedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nu arıyarak geçmiş olsun dileklerini ileterek ,biran önce sağlığına kavuşmasını temenni etti.



Son Güncelleme: 24.10.2020 17:21
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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğluPozitifCovid-19
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