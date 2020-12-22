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Hz. Muhammed'e hakaret eden şahıs tutuklandı!

Mersin'de Hz. Muhammed peygambere hakaret ettiği içerikleri sosyal medya hesabında paylaşan şahıs sorgulanmak üzere gözaltına alındı. Sorgusu sonrasında mahkeme kararı ile tutuklandı.

22 Aralık 2020 Salı 14:47
Hz. Muhammed'e hakaret eden şahıs tutuklandı!
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Mersin’de Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e hakaret ettiği belirtilen ve sosyal medyadan büyük tepki toplayan Ferdi Kale gözaltına alındı.

Peygamberimiz Hz. Muhammed’e hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan ve bu görüntülerini sosyal medya hesabında paylaştığı kesinleşen Ferdi Kale, Mersin Gazeteciler Cemiyeti’nde açıklamalarda bulunduktan sonra gözaltına alındı.

Basında çıkan iddiaların 2017 yılına ait olduğu ve görüntüler üzerinde oynanarak montaj yapıldığı açıklamaları yapıldı. İfadesi alınmak üzere savcılığa sevk edilen Kale 2017’de çekilen görüntülerin üzerinde oynanarak bunların başına geldiğini savundu.

Tutuklandı

Hz. Muhammed peygambere hakaret ettiği videolarını sosyal medya hesaplarında paylaşan Ferdi Kale, hem din ve inanca saygısızlık hem de sosyal medyanın tepkileri nedeni ile gözaltına alındıktan sonra mahkeme kararı ile tutuklandı.



Son Güncelleme: 22.12.2020 14:47
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Anahtar Kelimeler:
MersinHakaretPeygamberTutuklama
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