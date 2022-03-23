Hurma Fiyatlarına Ramazan Öncesi Gelen Zam Görenleri Şoke Etti! İşte Zamlı Hurma Fiyatları...

Ramazan aylarının vazgeçilmez yiyeceği olan Hurmaya öyle bir zam geldi ki, görenlerin ağzı açık kaldı. Ramazan öncesi hem kırmızı ete hem de hurmaya gelen o zam sosyal medyada büyük tepki aldı. Peki hurma ne kadar oldu? İşte detaylar...

Bolluğun ve bereketin dolup taştığı Ramazan ayı nihayeinde bu yıl da gelmek üzere. Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte pek çok şeye zam gelirken Hurmaya gelen zam sosyal medya kullanıcıları tarafından oldukça eleştirildi. Ramazan öncesi hem etin hem de hurmanın bu denli zamlanması tepkileri de berbaerinde getirirken Hurmanın zamlı fiyatı herkes tarafından oldukça merak edildi? Peki hurmaya ne kadar zam geldi? İşte 2022 Hurma fiyatları...

Hurmaya %35 Zam Yapıldı!

Ramazan aylarında en sık tükettiğimiz yiyeceklerden birisi tartışmasız hurmadır. Hem tok tutucu etkisi hem de bereketiyle bilinen hurma iftar sofralarının vazgeçilmezi olmuştur. Herkesin severek yediği hurmaya Ramazan öncesi gelen %35 zam halk tarafından hoş karşılanmadı. Sosyal medyada oldukça eleştirilen bu zam haberinin ardından et ve süt ürünlerine gelen zam da eklenince tepki yağdı. Peki hurma fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar...

Doğalgaz, elektirk, sebze, benzin derken son zammın adresi hem et ürünleri hem de hurma oldu. Ramazan'ın bu denli yaklaşmasının ardından hem kırmızı ete hem de hurmaya gelen zam sosyal medyada tepki topladı. Özellikle de Ramazan aylarında severek tükettiğimiz hurmanın %35 zam alması görenlerin ağzını açık bıraktı. Peki hurma fiyatlarındaki artışla birlikte son rakam ne oldu? hurma fiyatları nedir? İşte detaylar...

Son olarak 1 Kg hurmanın 80 TL olması ile birlikte görenler tepki göstermeye devam ediyor. Ramazan öncesi hem kırmızı et ürünlerine hem de hurmaya zam gelmesi görenlerin oldukça ilgisini çekti. Sosyal medyadan yapılan yorumlar ise 'Hurmada yiyemeyeceğiz bu Ramazan'' şeklinde oldu. Son zamanlarda hem doların artması hem de enflasyonun artması nedeniyle her şeyin pahalılaşması kaçınılmaz oldu. Peki siz yeni hurma fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz?