Hurda yüklü tır devrildi, yollar ulaşıma kapatıldı

25 Nisan 2021 Pazar 00:15
Bursa
’nın İnegöl ilçesinde hurda yüklü bir tır akşam saatlerinde kontrolünü kaybederek devrildi. Hurda yüklü tır
ın devrilmesiyle beraber yol kullanılamaz hale geldi. Ankara istikametine bağlanan bir şerit 2 saat boyunca kullanılamadı. Kontrolü kaybederek bariyerlere çarpan tır yan devrildi. Devrilen tırın çekiciler ile kaldırılması 2 saat aldı. Herhangi bir zincirleme kaza
meydana gelmedi. Tırın sürücüsü ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Tırın başarıyla kaldırılmasıyla beraber istikamet tekrardan trafiğe açıldı.
Son Güncelleme: 25.04.2021 00:15
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