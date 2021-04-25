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Hurda yüklü tır devrildi, yollar ulaşıma kapatıldı

Bursa’da hurda yüklü bir tırın devrilmesiyle yollar kullanılamaz hale geldi. Trafiğe kapatılan yol, tırın 2 saat sonra kaldırılmasıyla ulaşıma açıldı

25 Nisan 2021 Pazar 00:15
Hurda yüklü tır devrildi, yollar ulaşıma kapatıldı
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde hurda yüklü bir tır akşam saatlerinde kontrolünü kaybederek devrildi. Hurda yüklü tırın devrilmesiyle beraber yol kullanılamaz hale geldi. Ankara istikametine bağlanan bir şerit 2 saat boyunca kullanılamadı. Kontrolü kaybederek bariyerlere çarpan tır yan devrildi. Devrilen tırın çekiciler ile kaldırılması 2 saat aldı. Herhangi bir zincirleme kaza meydana gelmedi. Tırın sürücüsü ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Tırın başarıyla kaldırılmasıyla beraber istikamet tekrardan trafiğe açıldı.




Son Güncelleme: 25.04.2021 00:15
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Anahtar Kelimeler:
BursaInegölHurda Yüklü TırTrafikKaza
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