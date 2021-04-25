Hurda yüklü tır devrildi, yollar ulaşıma kapatıldı

’nın İnegöl ilçesinde hurda yüklü bir tır akşam saatlerinde kontrolünü kaybederek devrildi.ın devrilmesiyle beraber yol kullanılamaz hale geldi. Ankara istikametine bağlanan bir şerit 2 saat boyunca kullanılamadı. Kontrolü kaybederek bariyerlere çarpan tır yan devrildi. Devrilen tırın çekiciler ile kaldırılması 2 saat aldı. Herhangi bir zincirlememeydana gelmedi. Tırın sürücüsü ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Tırın başarıyla kaldırılmasıyla beraber istikamet tekrardan trafiğe açıldı.