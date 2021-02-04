Hüner Coşkuner neden yoğun bakıma kaldırıldı, sanatçının son durumu ne? Hüner Çoşkuner hastalığı neydi?

Ünlü sanatçı Hüner Çoşkuner, yoğun bakıma kaldırıldı. Bir süredir kanser tedavisi gören Çoşkuner, solunum yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi.

Hüner Çoşkuner’in hastalığı neydi?

Hüner Çoşkuner kimdir?

Bir süredir kemik iliği kanseri olan ve tedavi gören Hüner Çoşkuner, solunum yetmezliği sebebiyle yoğun bakıma alındı. Ünlü isimin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

1 Nisan 1963 senesinde İstanbul’da doğan Hülya Çoşkuner, lise zamanlarından Emin Ongan’ın yönettiği Üsküdar Cemiyeti’nde eğitim aldı. Küçük yaşlarda sanat dünyasına giren Çoşkuner, 1987 senesinde ilk albümünü çıkardı. Daha sonra altı albüm çıkaran Çoşkuner, Türk Sanat Müziğinin önemli isimlerinden biri hali geldi.

Birçok sosyal sorumluluk projesinde bulunan Çoşkuner, Lösemili Çocuklar Vakfı, Bedensel Engelliler Vakfı gibi vakıflarda gönüllü olarak çalıştı.