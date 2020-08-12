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Hümeyra'nın oğlu Sadık Bigat hayatını kaybetti

Usta oyuncu Hümeyra'nın oğlu Sadık Bigat, henüz bilinmeyen bir nedenle hayatını kaybetti. Usta oyuncunun, oğlundan haber alamayınca evine gittiği ve cansız bedeniyle karşılaştığı öğrenildi.

12 Ağustos 2020 Çarşamba 16:15
Hümeyra'nın oğlu Sadık Bigat hayatını kaybetti
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Sinema ve tiyatro sanatçısı Hümeyra, 47 yaşındaki oğlu Sadık Bigat’tan iki gün boyunca haber alamayınca evinin kapısını çilingire açtırdı. Hümeyra, eve girdiğinde oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı. Ölüm nedeni henüz bilinmeyen 47 yaşındaki Sadık Bigat’ın cenaze töreni yarın düzenlenecek.


Sadık Bigat kimdir?

Sadık Bigat, 1972 yılında Hümeyra ile Mithat Bigat’ın oğlu olarak dünyaya gelmiştir. Bigat hakkında fazla bilgi bulunmamakla birlikte 2003 yılında meydana gelen trafik kazasında yaralandığı bilinmektedir.

 



Son Güncelleme: 12.08.2020 16:15
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Anahtar Kelimeler:
Hümeyra
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