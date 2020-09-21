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Hulusi Akar'dan sözde Yunan Gazetesine çok sert eleştiri!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunan gazetesinde yer alan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan ahlaksız manşeti çok sert bir dille eleştirdi. Yunan gazete tarihinde ki kara leke olarak açıklamalarda bulunan Bakan Akar'ın konuşması büyük yankı uyandırdı.

21 Eylül 2020 Pazartesi 14:35
Hulusi Akar'dan sözde Yunan Gazetesine çok sert eleştiri!
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Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hakkında Yunan gazetesinde atılan başlık ciddi tepkilere neden olmuştu. Ülkemiz bakanları başta olmak üzere muhalefet parti sözcüleri ve liderleri konu hakkında sert açıklamalarda bulunurken Türkiye Yunanistan Büyükelçisi cumhurbaşkanlığı ve Dış İşleri Bakanlığına davet edilerek konu hakkında rahatsızlık belli edilmiş ve gazete yayını kısa sürede kaldırılmıştı.


Konu hakkında son açıklamalar ise Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret içeren gazeteyi çok sert bir şekilde eleştiren Bakan Akar ‘Habercilikle alakası olmayan bir Yunan gazetesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın hedef gösterildiği ve aklı başında Yunan halkı dahil sağduyu sahibi hiç kimsenin asla kabul etmediği son derece ahlaksız başlığı şiddetle kınıyoruz. Bu utanç başlık Yunan basın tarihine kara bir leke olarak geçecektir. İki ülke arasındaki ilişkileri bozmaya çalışan olan bu ahlaksızlar hakkında Yunan makamlarınca da gerekli idari ve adli işlemlerin biran önce yapılmasını bekliyoruz.’ Açıklamalarında bulundu.



Son Güncelleme: 21.09.2020 14:35
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Anahtar Kelimeler:
Hulusi AkarAçıklamaYunan Gazetesi
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