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Hukukçulardan vatandaşlara uyarı! e-Devlet sistemine mutlaka bakın

Taşınma sırasında adres bilgilerinin güncellenmemesi vatandaşları zor durumda bırakabiliyor. Devlete kaydedilen adres bilgisi değişmediğinde icra takibi, dava gibi bildirimleri gibi tebligatların ilgili kişinin eline geçmemesi durumu oluşuyor. Hukukçular ise bununla ilgili vatandaşları e-Devlet sistemine girerek mutlaka kontrol etmeleri konusunda uyarıyor.

20 Mayıs 2021 Perşembe 11:50
Hukukçulardan vatandaşlara uyarı! e-Devlet sistemine mutlaka bakın
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Taşınma veya şehir değiştirme gibi gerçekleştirilen adres değişikliğinde çoğu vatandaş ikamet ettiği yerdeki adresini güncellemeyi ihmal ediyor ve böyle bir durumda da Merkezi Nüfus İdare Sistemi'nde (MERNİS) yer alan adreslere karşılık farklılık görülebiliyor. İcra ve dava takipleri gibi gelecek olan tebligatların ulaşmasında büyük sorun yaratan bu durum vatandaşı da zora sokuyor.

Adli makamların kayıtlarında bulunan adrese itibar edilerek adli süreçlerin tamamlandığı belirtilirken kayıtlarda adresi ikamet etiği yerden farklı olan vatandaşla tebligat göndermek isteyen kurumlar vatandaşın MERNİS'te kayıtlı olan adresine gönderiyorlar. Tebligat, ilgili kişi o adreste hiç olmasa bile muhtara teslim edilmek sureti ile vatandaşa yapılmış olarak sayılıyor.

e-Devlet'ten kontrol sağlayın!

Hukukçular, 'Adli makamlardan bana evrak ulaşmadı' gibi ifadelerin oluşmaması için vatandaşların MERNİS adreslerini güncel tutmaları gerektiğini belirterek gerekirse arada nüfus müdürlüklerinden veya e-Devlet sisteminden bilgilerini kontrol etmelerinin kendileri için faydalı olabileceğini söylüyorlar.

Nisan ayında Resmi Gazete'de yayımlanan bir karara göre Yargıtay tarafından tebligat gönderilecek olan kişinin belirtilen adresi ile MERNİS adresinin farklı olması durumunda vatandaşın adresine tebligat gönderilmesine ve yazının ilgili kişiye ulaşmaması durumunda ise MERNİS adresine doğrudan yada mahalle muhtarına bırakılmak kaydıyla tebligat yapılabileceğine karar verildiği belirtildi.


Son Güncelleme: 20.05.2021 11:50
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Anahtar Kelimeler:
E DevletMerniz KayıtlarıAdres GüncellemeTebligat
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