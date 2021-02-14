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Huğlu Av Tüfekleri rekor kırdı! 65 ülkeye ihracat yapılıyor

Konya'nın Beyşehir ilçesinde kurulan Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi üretiminde bulunan uzun menzilli keskin nişancı tüfekleri dünyaya açıyor. Şu ana kadar 65 ülkeye ihraç eden Kooperatif Konya'nın gurur kaynağı haline geldi. Beyşehir ilçesinde bulunan tüfek kooperatifi birçok ülke için en çok tercih edilen marka arasında yer alıyor.

14 Şubat 2021 Pazar 14:52
Huğlu Av Tüfekleri rekor kırdı! 65 ülkeye ihracat yapılıyor
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Konya'da kurulan Huğlu  Av Tüfekleri Kooperatifi uzun menzilli nişancı üretimine hız kesmeden devam ediyor. Beyşehir ilçesinde bulunan tüfekler Amerika, Namibya, Tayland, Endonezya, Almanya gibi birçok Avrupa ülkelerine ihracat yapıyor.
 

500'e yakın ilçi çalıştıran Kooperatif şu ana kadar 65 ülkeye ihracat yapıyor. Huğlu'nun diğer üretilen tüfeklerden farkı ise estetik görünümü ile öne çıkması. Kalitesi ve tüfeklerin uzun ömürlü kullanımı ile birçok ülke Konya'da bulunan Huğlu Av Tüfeklerini tercih ediyor.



Son Güncelleme: 14.02.2021 14:52
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KonyaHuğlu Av Tüfekleri KooperatifiBeyşehirUzun Menzilli NişancıAvrupaTüfek
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