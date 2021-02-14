Huğlu Av Tüfekleri rekor kırdı! 65 ülkeye ihracat yapılıyor

Konya'da kurulan Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi uzun menzilli nişancı üretimine hız kesmeden devam ediyor. Beyşehir ilçesinde bulunan tüfekler Amerika, Namibya, Tayland, Endonezya, Almanya gibi birçok Avrupa ülkelerine ihracat yapıyor.



500'e yakın ilçi çalıştıran Kooperatif şu ana kadar 65 ülkeye ihracat yapıyor. Huğlu'nun diğer üretilen tüfeklerden farkı ise estetik görünümü ile öne çıkması. Kalitesi ve tüfeklerin uzun ömürlü kullanımı ile birçok ülke Konya'da bulunan Huğlu Av Tüfeklerini tercih ediyor.



