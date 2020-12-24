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HSK, mazeret kararnamesiyle Ankara ve İstanbul Başsavcılarını atadı
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HSK, mazeret kararnamesiyle Ankara ve...

HSK, mazeret kararnamesiyle Ankara ve İstanbul Başsavcılarını atadı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) yeni bir mazeret kararnamesi çıkararak Ankara ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılarını atadı. Kararname kapsamında Ankara Başsavcısı olarak Ahmet Akça atanırken İstanbul'a da Şaban Yılmaz görevlendirildi. Şaban Yılmaz kimdir?

24 Aralık 2020 Perşembe 17:29
HSK, mazeret kararnamesiyle Ankara ve İstanbul Başsavcılarını atadı
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Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından adli ve idari yargıda görev yapan hakim ve savcılar ile ilgili başlattığı mazeret karanamesi çalışmalarını tamamlayarak iki büyük şehrin Cumhuriyet savcılarını belirledi. Çıkarılan mazeret karanamesi kapsmındada Adalet Bakan Yardımcılığı görevinde bulunan Şaban Yılmaz İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanırken Ankara'da Batı Cumhuriyet Başsavcısı olarak görevli Ahmet Akça Ankara Cumhuriyet Başsavcısılığı görevine getirildi. Ayrıca; Sincan Cumhuriyet Başsavcılık makamına da FETÖ'nün darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturmalarda dikkat çeken isimlerden biri olan Ahmet Akça'nın ataması yapıldı.

Toplam 9 il Cumhuriyet savcıları, 324 Adli Yargı Hakimleri ve 61 İdari Yargı Hakim ve Savcılarının belirlendiği yeni mazeret karanamesinin açıklanması öncesi 3 kritik makama kimlerin geleceği merak konusuyken HSK, büyük bir titizlikle gerçekleştirdiği çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte hazırladığı genelgeyi kamuoyuna sundu. Ankara ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılarının ataması haricinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak ataması yapılan Şaban Yılmaz'ın kim olduğu da vatandaşlar tarafından aranmaya başlandı. İşte; İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz'ın hayatı..

 

ŞABAN YILMAZ KİMDİR?

Şaban Yılmaz, 1970 yılında Rize'de doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1993 yılında mezun olan Şaban Yılmaz, çeşitli il ve ilçelerde hem Cumhuriyet Başsavcısı olarak görevlerde bulundu. Ankara Batı Başsavcılığı yaptığı dönemde FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi gerçekleştirmesi sonrası Akıncı Üssü'nde açılan soruşturmaları yürüten Yılmaz, daha öncesinde Adalet Bakanlığı'na bağlı Müsteşar Yardımcılığı görevlerini de icra etti. 8 Temmuz 2019 tarihinde Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak atanan Şaban Yılmaz, evli ve iki çocuk babasıdır.



Son Güncelleme: 24.12.2020 17:29
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AnkaraIstanbulCumhuriyet BaşsavcılarıHskşaban Yılmaz Kimdir
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