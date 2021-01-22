HSK, FETÖ bağlantılı 9 hakim ve savcının ihracına karar verdi

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) salı günü başlattığı ve bu güne kadar sürdürdüğü toplantılar sonrası FETÖ terör örgütü ile irtibatlı oldukları tespit edilen 9 hakim ve savcı hakkında nihai bir karar verildiği duyuruldu. Konuyla ilgili yapılan açıklamada ise irtibat ve bağlantısı saptanan 9 hakim ve savcı hakkında savunlamarın alındığı ve savunmalarının alınmasının ardından da meslekten ihraç edilmesine karar verildiği kaydedildi.

HSK Genel Kurulu değerlendirmeleri sonrası alınan kararda çözümü gerçekleştirilen ByLock içeriklerinin, savcılık hakkında başlatılan soruşturmada elde edilen sonuçlar, ankesör ve örgüt alanında ardışık aramalarla birlikte HSK müfettişleri tarafından yapılan tespitlerde verilen etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyenlerin söylediklerinin dikkate alındığı ifade edildi. Kurul tarafından söz konusu 9 hakim ve savcının savunmalarının alınmasının hemen ardından da Kanun Hükmünde Karaname (KHK) hükümleri gereği meslekten ihraç edilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

Diğer taraftan aynı değerlendirme toplantısında haklarında sunulan delillere göre savunmaları alınan 4 hakim ve savcının da aynı yasa gereği uyarınca savunmalarının değerlendirilmeye alınacağı ve kesin karar verilinceye kadar da söz konusu kişilerin meslekten uzaklaştırılmalarına karar verildi.