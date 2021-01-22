HSK, FETÖ bağlantılı 9 hakim ve savcının ihracına karar verdi

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) salı günü başlattığı ve bu güne kadar sürdürdüğü toplantılar sonrası FETÖ terör örgütü ile irtibatlı oldukları tespit edilen 9 hakim ve savcı hakkında nihai bir karar verildiği duyuruldu. Konuyla ilgili yapılan açıklamada ise irtibat ve bağlantısı saptanan 9 hakim ve savcı hakkında savunlamarın alındığı ve savunmalarının alınmasının ardından da meslekten ihraç edilmesine karar verildiği kaydedildi.
Diğer taraftan aynı değerlendirme toplantısında haklarında sunulan delillere göre savunmaları alınan 4 hakim ve savcının da aynı yasa gereği uyarınca savunmalarının değerlendirilmeye alınacağı ve kesin karar verilinceye kadar da söz konusu kişilerin meslekten uzaklaştırılmalarına karar verildi.