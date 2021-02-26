Hocalı Katliamı nedir, kim yaptı, ne zaman oldu? Hocalı Katliamında kaç kişi öldü?

Ermeniler tarafından yıllar önce gerçekleştirilen katliam bugün hala taptaze acısını koruyor.

Azeri kardeşlerimize yapılan saldırıların amacı neydi? Bugün o katliamın izleri hala devam ediyor.

İşgal ordusu ermeni çeteler tarafından Karabağ’ın işgal altındaki toprağı olan Hocalı yaşlı, kadın, çocuk demeden katliam yapıldı. Katliama dair bilgiler haberimizin satır aralarında bulabilirsiniz.

Her yıl 26 Şubatta Azerbaycan'ın Hocalı şehrinde yapılan katliam anılıyor. Katliam nasıl oldu? Katliamda kaç kişi hayatını yitirdi? Katliamı kimler gerçekleştirdi? Sorularının cevaplarına birlikte göz atalım.

26 Şubatta tarihte derin iz bırakan acı katliamın perde arkası tekrar aralanıyor. Dünya genelinde dikkat çeken vahşetin insanlık adına utanç kaynağı olması sebebiyle ilk gün kadar akıllarda yerini koruyor. Hocalı katliamı neden oldu? Bu vahşeti gerçekleştiren kimler? Olay ne zaman gerçekleşti?

26 Şubat'ın Hüznü

Azerbaycan Dağlık Karabağ bölgesi Hocalı'da 26 Şubat 1992 tarihindeorduları tarafından sivil halkkatledildi. Yaşlı, kadın, çocuk dinlemeden katledildi.

Katliam, Ermenistan'ın 366 Motorize Piyade Alayı desteğindeki kuvvetler tarafından gerçekleştirildi.

Ermenistan kuvvetlerinin Hocalı bölgesinde 25 Şubatı'ı 26 Şubat'a bağlayan gecede yapmış olduğu katliamda, Azeri resmi kaynaklara göre ölenlerin; 83 çocuk, 106 kadın ve 70'ten fazla yaşlı olduğu kayıtlara geçmiştir. Yapılan katliamda işkece ederek öldürdükleri belgelenerek kayıtlara not edilmiştir. Gözlerin çıkarılması, bedenlerin yakılması ve başlarını kopararak gerçekleştirmişlerdir.