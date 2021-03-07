Hızlı koronavirüs testleri satışı Almanya’da başladı!

Kovid-19 salgını ile mücadele eden ülkeler arasında yer alan Almanya ciddi kayıplar vermeye devam ediyor. Uzun süredir ölümcül virüs ile mücadele eden Dünya’da aşı çalışmaları devam ederken Almanya evde uygulanabilen hızlı koronavirüs testlerini satışa sunduğunu açıkladı.





Birçok mağazada bugün sunulan testler kısa sürede milyonlarca kişi tarafından satıldı. 25 Euro’dan satışa sunulan hız testleri içinde 5 adet bulunuyor.





İlerleyen zamanlarda popüler marketlerde satışa sunulacak koronavirüs testleri kozmetik dükkanlarında da satışa sunulması için hazırlanıyor.