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Hızlı koronavirüs testleri satışı Almanya’da başladı!

Son dakika haberine göre Almanya’da hızlı koronavirüs testleri satışı başladığı duyuruldu. Hızlı sonuç veren testler evde kişi tarafından uygulanabiliyor.

07 Mart 2021 Pazar 00:10
Hızlı koronavirüs testleri satışı Almanya’da başladı!
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Kovid-19 salgını ile mücadele eden ülkeler arasında yer alan Almanya ciddi kayıplar vermeye devam ediyor. Uzun süredir ölümcül virüs ile mücadele eden Dünya’da aşı çalışmaları devam ederken Almanya evde uygulanabilen hızkoronavirüs testlerini satışa sunduğunu açıkladı.

Birçok mağazada bugün sunulan testler kısa sürede milyonlarca kişi tarafından satıldı. 25 Euro’dan satışa sunulan hız testleri içinde 5 adet bulunuyor.

İlerleyen zamanlarda popüler marketlerde satışa sunulacak koronavirüs testleri kozmetik dükkanlarında da satışa sunulması için hazırlanıyor.



Son Güncelleme: 07.03.2021 00:10
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Anahtar Kelimeler:
AlmanyaKoronavirüsTestHız
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