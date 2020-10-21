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Hırsızlık yaparken yakalanan çocuk: “Su içmek için eve girdim”

Sivas’ta hırsızlık yapmak için girdiği evden çıkarken yakalanan 15 yaşındaki çocuk eve su içmek için girdiğini söyledi. Apartman sakinleri tarafından yakalanan çocuk emniyet ekipleri tarafından Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürüldü…

21 Ekim 2020 Çarşamba 23:04
Hırsızlık yaparken yakalanan çocuk: “Su içmek için eve girdim”
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Sivas’ta Mimar Sinan Mahallesi’nde 7 katlı bir apartmanın ilk katında oturan ve işitme kaybı bulunan Mevlüt Darıcı’nın evine girerek hırsızlık yapan 15 yaşındaki R.K apartman sakinleri tarafından yakalandı. Eve doğalgaz borusundan tutunarak tırmanan çocuk yaşlı adamın cüzdanında bulunan yaklaşık 200 lirayı alarak kaçmaya çalıştı.


Tam evden çıkacakken apartman sakinleri tarafından fark edilen 15 yaşındaki çocuk kendisine sorulduğunda “eve su içmek için girdim” cevabını verdi. Durumdan şüphelenen apartman sakinleri emniyet güçleriyle iletişime geçti. Olay yerine intikal eden emniyet ekipleri R.K’yı ifadesi alınması için Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürdü.



Son Güncelleme: 21.10.2020 23:04
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Anahtar Kelimeler:
HırsızlıkSivas
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