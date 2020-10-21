Hırsızlık yaparken yakalanan çocuk: “Su içmek için eve girdim”

Sivas’ta Mimar Sinan Mahallesi’nde 7 katlı bir apartmanın ilk katında oturan ve işitme kaybı bulunan Mevlüt Darıcı’nın evine girerek hırsızlık yapan 15 yaşındaki R.K apartman sakinleri tarafından yakalandı. Eve doğalgaz borusundan tutunarak tırmanan çocuk yaşlı adamın cüzdanında bulunan yaklaşık 200 lirayı alarak kaçmaya çalıştı.

Tam evden çıkacakken apartman sakinleri tarafından fark edilen 15 yaşındaki çocuk kendisine sorulduğunda “eve su içmek için girdim” cevabını verdi. Durumdan şüphelenen apartman sakinleri emniyet güçleriyle iletişime geçti. Olay yerine intikal eden emniyet ekipleri R.K’yı ifadesi alınması için Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürdü.