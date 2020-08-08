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Hırsızın girdiği evden öyle bir şey çaldı ki

Kütahya’da akıllara durgunluk veren hırsızlık olayında bir kadın girdiği evde paraların ve altınların yanında perdeleri de çaldı. Hırsızın soğukkanlı tavırları güvenlik kameralarına yakalandı.

08 Ağustos 2020 Cumartesi 19:40
Hırsızın girdiği evden öyle bir şey çaldı ki
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Kütahya’ya bağlı Tavşanlı ilçesinde bir kadın boş gördüğü bir eve girerek 2 tane altını, 350 TL parayı ve en ilginci de perdeleri çalarak evden ayrıldı. Akıllara durgunluk veren bu hırsızlık olayında hırsızın soğukkanlı tavırları güvenlik kameralarına yakalandı.


Kamera görüntülerini inceleyen Tavşanlı İlçe Emniyet müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği, ilçeye bağlı Kuruçay Caddesi’ndeki eve girerek 2 tane altını, 350 TL parayı ve en ilginci de perdeleri çalarak evden ayrılan kadını tespit ederek arama çalışmaları başlattı. Aramaların sonrasında kadın bulundu. Hırsız yaptığı bu hırsızlığı itiraf etti ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hırsızın perdeleri iki tane büyük el çantasına koyduğu ve soğukkanlı bir şekilde evi terk ettiği görüntülendi.



Son Güncelleme: 08.08.2020 19:40
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Anahtar Kelimeler:
#Kütahya#Tavşanlı#Hırsızlık
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