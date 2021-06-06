Hırsıza not bırakan esnafın ilginç mesajı

Havran ilçesinde yaşananlık olayı büyük ilgi gördü. İki gece boyunca iş yeri kapısının kilidinin kırıldığını anlatan lokanta sahibi Mehmet Arpaku not yazdı. Arpakunun notunda "Hırsız kardeş. İki geceden bu yana kilidi kırıyorsun. Beni 200 lira masrafa soktun. İçeride inan soğan ve domatesten başka valla bir şey yok. Bozuk paraları bile alıyorum. Yok ben illa içeri gireceğim diyorsan, içeride kamera, arkada da köpek var. Sen aç olup içeri girme diye sana poşette 2 ekmek bıraktım. Ye kanını doyur. Ekmekler helal olsun” sözleri yer aldı.

Esnaf lokantacısı Arpaku beklemede olduğunu belirtirken, 3 gün geçmiş olmasına rağmen ekmeği almadı, notu da okudu mu bilmiyorum şeklinde konuştu.