Hırsıza meydan dayağı attılar

Türkiye’nin en büyük şehri olan ve dünyanın kalbi olarak nitelendirilen İstanbul’a bağlı olanilçesi, bugün çok çarpıcı bir olaya ev sahipliği yaptı. Küçükçekmece’delık yapmaya kalkışan bir kişiyi, bölgedeki vatandaşlar yakalayarak adeta bir meydan dayağı attı. Hırsızı öldüresiye döven vatandaşlar bir daha hırsızlık yapmaması için ona çok büyük bir ders verdi. Hırsızlık yapan kişi öfkeli kalabalıktan kurtulmaya çalışsa da maalesef başarılı olamayarak sağlam bir dayak yedin. Hırsızlık yaptığını fark eden mahalleli onu kovalamaya başladı. Fark edildiğini anlayan hırsız ise kaçmaya çalıştı ancak çıkmaz bir sokakta öfkeli kalabalık tarafından yakalandı. Burada bir güzel meydan dayağı yedi. Hırsız, bir daha böyle bir olaya kalkışmayacağını, hırsızlığın çok kötü bir şey olduğunu, bir daha böyle bir günaha girmeyeceğini söyledi.