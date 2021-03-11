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Hırsıza meydan dayağı attılar

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Hırsızlık yapmaya çalışan bir kişiyi yakalayan bölgedeki vatandaşlar, ona meydan dayağı atarak büyük bir ders verdi.

11 Mart 2021 Perşembe 22:29
Hırsıza meydan dayağı attılar
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Türkiye’nin en büyük şehri olan ve dünyanın kalbi olarak nitelendirilen İstanbul’a bağlı olan Küçükçekmece ilçesi, bugün çok çarpıcı bir olaya ev sahipliği yaptı. Küçükçekmece’de hırsızlık yapmaya kalkışan bir kişiyi, bölgedeki vatandaşlar yakalayarak adeta bir meydan dayağı attı. Hırsızı öldüresiye döven vatandaşlar bir daha hırsızlık yapmaması için ona çok büyük bir ders verdi. Hırsızlık yapan kişi öfkeli kalabalıktan kurtulmaya çalışsa da maalesef başarılı olamayarak sağlam bir dayak yedin. Hırsızlık yaptığını fark eden mahalleli onu kovalamaya başladı. Fark edildiğini anlayan hırsız ise kaçmaya çalıştı ancak çıkmaz bir sokakta öfkeli kalabalık tarafından yakalandı. Burada bir güzel meydan dayağı yedi. Hırsız, bir daha böyle bir olaya kalkışmayacağını, hırsızlığın çok kötü bir şey olduğunu, bir daha böyle bir günaha girmeyeceğini söyledi.



Son Güncelleme: 11.03.2021 22:29
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Anahtar Kelimeler:
HırsızKüçükçekmece
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