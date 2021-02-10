Hırsız, levye ile girdiği dükkandan 18 bin TL'lik mal çaldı!

Kayseri’de yaşanan hırsızlık olayında levye ile kuruyemişçiye giren şahıs 30 dakika içerisinde 18 bin TL’lik mal çalarak kaçtı. Polis kamera kayıtlarını incelemeye alırken hırsız hakkında yakalama emri çıkarıldı.

Yaşanan hırsızlık olayı, Kayseri’nin Talas ilçesinde meydana geldi. Sabahın erken saatlerinde elinde levye ile kuruyemişçinin kapısını kıran hırsız 30 dakika kaldığı dükkandan 18 bin TL değerinde mal çalarak kayıplara karıştı. Yanında getirdiği çantayı dolduran hırsızın acele tavırları dikkat çekerken polis ekipleri kuruyemişçide parmak izi çalışmaları ve çevrede bulunan mobese ve güvenlik kameralarını incelemeye alarak hırsızın peşine düştüğünü açıkladı.