Hindistan’da dev piton sahibini boğdu!

Amatör kamera ile kaydedilen görüntüler izleyicileri dehşete düşürdü. Yol kenarında duran bir adam dev pitonu ile insanlara gösteri yaparken genç adam beklenmedik bir hareketle yere yığıldı. Boynunda duran piton yılanı adamın boğazın sıkmaya başladı.





Kimsenin olayı anlamadığı, gösterinin bir parçası olduğunu sanan insanlar adamın yavaş yavaş yere düşmesi ile ne olduğunu şaşırdı.



Daha sonra yere yığılan adam birkaç kişinin fark etmesi üzerine yılan büyücüsüne yardım ederek boğulmaktan kurtardı.





Olayın hemen ardından hastaneye sevk edilen yaralı adam hakkında bilgi verilmedi. Yayınlanan fotoğraflar insanları dehşete düşürmeye devam ediyor