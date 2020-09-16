Hilton İzmir otelinin kapanma tarihi belli oldu

İzmir’in en önemli simgelerinden olan Hilton Oteli’nin kapatılacağı açıklandı. Konak ilçesinde yer alan ve 33 kat yüksekliğiyle şehrin en büyük binaları arasında yer alan Hilton Oteli’nin kapanış tarihi belli oldu. Hilton Şirketi’nden yapılan açıklamada otelin artık şirket tarafından işletilmeyeceği ve 16 Ekim 2020 tarihi itibariyle işletmeden ayrılacağı ifade edildi.

Hilton Şirketi şehirdeki diğer otellerin ise faaliyetlerini sürdüreceğini açıkladı. Şirketin açıklamasında İzmir’e teşekkür edildi. Hilton İzmir oteli 1992 yılında açılmıştı. 5 yıldızlı ve 142 metre uzunluğa sahip otel yaklaşık 30 yıl kadar İzmir Konak’ta hizmetini sürdürdü.