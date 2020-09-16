İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Yeşilçam filmlerinin efsane yalısının satışından vazgeçildi
Yeşilçam filmlerinin efsane yalısının satışından...
Sakarya'da canlı derste sigara içen öğretmen hakkında idari soruşturma başlatıldı
Sakarya'da canlı derste sigara içen...
Gözaltına alınan şüphelinin korona testi pozitif çıktı! 6 polis memuru karantinaya alındı
Son Dakika
Gözaltına alınan şüphelinin korona testi...
Angela Merkel siyaset hayatına veda edecek!
Son Dakika
Angela Merkel siyaset hayatına veda...

Hilton İzmir otelinin kapanma tarihi belli oldu

Hilton İzmir Oteli'nin kapanma tarihi belli oldu. Şirket tarafından yapılan açıklamada İzmir'in önemli simgelerinden olan Hilton Oteli'nin kapanma tarihi açıklandı.

16 Eylül 2020 Çarşamba 15:25
Hilton İzmir otelinin kapanma tarihi belli oldu
Takip Et:


İzmir’in en önemli simgelerinden olan Hilton Oteli’nin kapatılacağı açıklandı. Konak ilçesinde yer alan ve 33 kat yüksekliğiyle şehrin en büyük binaları arasında yer alan Hilton Oteli’nin kapanış tarihi belli oldu. Hilton Şirketi’nden yapılan açıklamada otelin artık şirket tarafından işletilmeyeceği ve 16 Ekim 2020 tarihi itibariyle işletmeden ayrılacağı ifade edildi.

Hilton Şirketi şehirdeki diğer otellerin ise faaliyetlerini sürdüreceğini açıkladı. Şirketin açıklamasında İzmir’e teşekkür edildi. Hilton İzmir oteli 1992 yılında açılmıştı. 5 yıldızlı ve 142 metre uzunluğa sahip otel yaklaşık 30 yıl kadar İzmir Konak’ta hizmetini sürdürdü.



Son Güncelleme: 16.09.2020 15:25
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Hilton İzmirIzmir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Prof. Dr. Ceyhan ve Prof. Dr. Çilingiroğlu sosyal medyada birbirine girdi
Prof. Dr. Ceyhan ve Prof. Dr. Çilingiroğlu sosyal medyada birbirine girdi
Rehber Koruyucu Ailelik Sistemi hayata geçiriliyor
Rehber Koruyucu Ailelik Sistemi hayata geçiriliyor
Bakan Albayrak duyurdu İŞKUR Türkiye genelinde 73.440 personel alımı için iş ilanı açtı!
Bakan Albayrak duyurdu İŞKUR Türkiye genelinde 73.440 personel alımı için iş ilanı açtı!
Tacizci hocanın terör örgütü PKK ile bağlantısı ortaya çıktı!
Tacizci hocanın terör örgütü PKK ile bağlantısı ortaya çıktı!
Şanlıurfa'da arazi kavgası: 5 yaralı
Şanlıurfa'da arazi kavgası: 5 yaralı
Irak Büyükelçiliği'nde görevli İngiliz diplomatlara bombalı saldırı düzenlendiği iddia edildi
Irak Büyükelçiliği'nde görevli İngiliz diplomatlara bombalı saldırı düzenlendiği iddia edildi

Popüler Haberler

Ferrari Purosangue modeli ne zaman satışa sunulacak, fiyatı belli oldu mu?
En belirgin hamilelik belirtisi nedir? Hamilelik belirtileri cinsel ilişkiden ne zaman sonra başlar?
Çukur dizisinde sürpriz ayrılık Azer Kurtuluş Cihangir Ceyhan diziden ayrıldı
Babam filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Masterchef kadınbudu köfte tarifi
Şeker hastaları malulen nasıl emekli olabilir? 2020 Diyabette malulen emeklilik şartları
Kapıcı maaş brüt hesaplama tablosu 2020 Kapıcı maaşları nasıl hesaplanır?
Bedelli askerlik kredisini kimler alabilir? Bedelli askerlik kredisi şartları
SGK işveren maliyet hesaplaması nasıl yapılır? 2020 SGK işveren maliyet hesaplama
Ptt emekli kredisi nasıl alınır? 2020 Ptt emekli düşük faizli kredi çekme işlemleri
Ziraat Bankası güncel konut kredisi faiz oranları ne kadar?
Atasay çadır günleri kampanyası nerdedir? 17-20 Ekim 2019 Atasay altın çadırı kampanyası
e-Devlet üzerinden ikametgah adres değişikliği nasıl yapılır? E-devlet ikametgah adres değişikliği işlemleri
Kariye Müzesi nerededir? Kariye müzesinin tarihi
Akıllı telefonlar nasıl dezenfekte edilip temizlenir?
Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? 2020 Üniversite kayıtları için gerekli belge ve evraklar nelerdir?
15 Eylül 2020 Salı Bugünkü Koronavirüs tablosu! Corona virüsü son dakika vaka sayısı Türkiye! 15 Eylül 2020 Salı Koronavirüs sonuçları
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 16 Eylül 2020 Çarşamba
Faturalı hat üzerinden kredi verenler ve faturalı hat kredi şartları 2020
Türkiye’de bayilik veren marketler hangileridir? 2020
Asgari ücretin işverene maliyet hesaplaması 2020

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.