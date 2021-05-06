Hıdrellez duası nedir, nasıl yapılıyor? Hıdrellez'de dilek tutarken edilecek dua ve yapılacaklar

Gelen Hıdrellez ile birlikte vatandaşlar Hıdrellez duasına odaklanmış durumda. Orta Asya, Ortadoğu, Anadolu ve Balkanlar’da kutlaması yapılan mevsimlik bayramlar arasında yer alan Hıdrellez dünyada darda olanlara yardım ettiği düşünülen Hızır ve denizlerin hakimi olduğuna inanılan İlyas’ın dünyada buluştukları gün olarak düşünülüyor. Her sene 5 ve 6 Mayıs tarihleri arasında kutlaması yapılan Hıdrellez gününde dilek dilemek isteyenler dua ediyorlar.

Hıdrellez duası nasıl yapılıyor?

Bin bir adım bir adım /Allah bir adım adım / Kerim kerem Allah /Başımda bir duman var yardım eyle ya Allah / La ilaha illallah muhammeden resullullah yetiş imdadıma hızır ile Allah birsin sen kulla mişersin biz gibi kulların yardımcısı sensin hızır deryada erdim murada amin.

Hıdrellez günü nasıl dilek dilenmeli?

Hıdrellez gelenekleri içinde en yaygın olan gül ağacının altına dilek dilemek. Bu gelenek Hıdrellez gerçekleştiriliyor. Dilekler bir kağıda yazılarak asılabilir ya da şekli gül ağacının altına çizilebilir. Ev isteyenler ev resmi, araba isteyenler araba resmi çizebilirler.

Hıdrellez günü sabahında ilk iş gül ağacının dibine gidilerek o notlar alınır ve suya bırakılır.

Hıdrellez günü akşamında başka dilek dileme şekli ise gül ağacına para asılmasıdır. Asılan para ile dilekler 6 Mayıs günü sabah erken saatte toplanır. Para cüzdana koyulur ve o sene içinde o para harcanmaz. Hıdrellez parası kişiye o sene süresince darlık ile parasızlık yaşatmaz.