İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye temsilcisi atamayan Twitter'a yasak geldi!
Son Dakika
Türkiye temsilcisi atamayan Twitter'a yasak...
Aşılamada 2.adım! Huzurevleri ve bakımevlerinde aşı uygulaması başladı
Son Dakika
Aşılamada 2.adım! Huzurevleri ve bakımevlerinde...
Sağlık Bakanlığı'ndan yeni düzenleme! O kısıtlamalar kaldırıldı
Son Dakika
Sağlık Bakanlığı'ndan yeni düzenleme! O...
Sakarya'da kartopu oynayan polisler sosyal medyada gündem oldu
Son Dakika
Sakarya'da kartopu oynayan polisler sosyal...

HES kodu eşleştirmesini yaptırmayanlar metrobüs kapısından geri döndü

İstanbul'da 15 Ocak tarihinden itibaren uygulamaya alınan İstanbulKart ile HES kodu eşleştirmesini yapmayan vatandaşlar bugün metrobüsleri kapısından geri dönmek zorunda kaldılar. HES Kodu eşleştirmesi için kart merkezlerine akın eden vatandaşlar aşırı yoğunluğa neden oldu.

20 Ocak 2021 Çarşamba 18:13
HES kodu eşleştirmesini yaptırmayanlar metrobüs kapısından geri döndü
Takip Et:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında toplu taşımada kullanılan İstanbulKart ile HES kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili uygulamayı 15 Ocak tarihinde başlatmıştı. Söz konusu eşleştirmeyi henüz gerçekleştirmeyen vatandaşlar ise bugün Avcılar'da metrobüslere binemediler.

Uygulamadan habersiz olan yolcular metrobüs ve metroların tunikelerinden geçemeyince soluğu kart dolum merkezlerinde aldılar. Burada eşleştirme yaptırmak isteyen vatandaşların aşırı yoğunluk oluşturduğu görülürken nazı yolcularda duraklarda cep telefonları ile işlemleri tamamlamaya çalıştılar.

Yoğunluğun daha çok İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa kampüsü önünde bulunan kart işlem merkezlerinde oluştuğu görülürken aynı yoğunluğun Şirinevler'de buluna metro istasyonunda da görüldüğü öğrenildi.



Son Güncelleme: 20.01.2021 18:13
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
IstanbulkartHes KoduHes Kodu Eşleştirmesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünyanın dönüş hızında değişme: Bu yıl daha hızlı geçecek!
Dünyanın dönüş hızında değişme: Bu yıl daha hızlı geçecek!
Astsubay alımı başvuru sonuçları açıklandı! MSB muvazzaf astsubay başvuru sonuçları sorgulama
Astsubay alımı başvuru sonuçları açıklandı! MSB muvazzaf astsubay başvuru sonuçları sorgulama
Ümitcan Uygun'un ağabeyi Müge Anlı'ya instagram hesabından tehditler savurdu!
Ümitcan Uygun'un ağabeyi Müge Anlı'ya instagram hesabından tehditler savurdu!
Giresun'da evinde yangın çıkan 70 yaşındaki yaşlı komşuları kurtardı
Giresun'da evinde yangın çıkan 70 yaşındaki yaşlı komşuları kurtardı
Trabzon'da kar sularının erimesi sonucu heyelan meydana geldi: 2 ev hasar gördü
Trabzon'da kar sularının erimesi sonucu heyelan meydana geldi: 2 ev hasar gördü
Trabzon'da kumar oynadıkları tespit edilen 4 kişiye 12 bin 600 lira para cezası verildi
Trabzon'da kumar oynadıkları tespit edilen 4 kişiye 12 bin 600 lira para cezası verildi

Popüler Haberler

Acil nakit paraya ihtiyacı olanların başvurabileceği yöntemler 2021
Ek hesap nedir, esnek hesap faiz oranları ne kadardır? 20 Ocak 2021 Çarşamba Banka ek hesap faiz oranları hesaplama nasıl yapılır?
Akbank şubeye gitmeden anında onaylı kredi başvurusu Ocak 20 Çarşamba
Sicili bozuk olanlara anında kredi veren bankalar ve şartları
Kaymakamlık sosyal yardımları nelerdir? Kaymakamlık yardımlarına nasıl başvuru yapılır?
Diş ipi kullanma etkileri nelerdir? Diş ipi faydaları ve kullanım şekli
Türk Telekom’dan paketlere özel 10 GB hediye internet
Güz Masalı dizisi konusu nedir? Kanal 7 Güz Masalı dizisi kaç bölüm sürecek?
Emanet dizisi izlendi mi? beğenildi mi? Kanal 7 yeni dizisi Emanet'nın reyting oranları
Seksenler dizisi Suna karakteri kimdir? Eda Akalın kimdir, nereli, kaç yaşında?
TRT 1 Zaman Matinesi sunucusu Hasan Kaçan kimdir? Sunucu hakkında bilgiler
Kuruluş Osman kaç bölüm, sezon sürecek? Kuruluş Osman ne zaman final yapacak?
Cadılar Bayramı nedir, neden ve ne zaman kutlanır? Hallowen ne demektir, ne zaman ortaya çıkmıştır?
2019 Engelli Evde Bakım ve Muhtaçlık Yardımlarına İlişkin Üst Sınırlar - 2019 Güncel Yardım Tutarları
2019 PMYO Polis Alımı için duyuru Bekleniyor! PMYO'da başvurusu için aranan şartlar neler?
Spor ayakkabı alırken nelere dikkat etmeliyiz, püf noktalar neler?
Bugün maç varmı, hangi maçlar var? TV 20 Ocak 2021 Çarşamba canlı maç yayın saatleri
Pepsi 2,5 Litrede kapaklarında bedava internet dağıtacak!
Emanet dizisinde Cansu karakterini Rüya Coriç canlandırıyor
Banka kredi başvurularında nelere dikkat edilmeli? 2021
50.000 tl 1 ayda ne kadar faiz geliri getirir? 20 Ocak 2021 Çarşamba Bankaların 50 Bin TL mevduat faiz oranları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.