HES kodu eşleştirmesini yaptırmayanlar metrobüs kapısından geri döndü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında toplu taşımada kullanılan İstanbulKart ile HES kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili uygulamayı 15 Ocak tarihinde başlatmıştı. Söz konusu eşleştirmeyi henüz gerçekleştirmeyen vatandaşlar ise bugün Avcılar'da metrobüslere binemediler.
Yoğunluğun daha çok İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa kampüsü önünde bulunan kart işlem merkezlerinde oluştuğu görülürken aynı yoğunluğun Şirinevler'de buluna metro istasyonunda da görüldüğü öğrenildi.
Son Güncelleme: 20.01.2021 18:13