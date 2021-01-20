HES kodu eşleştirmesini yaptırmayanlar metrobüs kapısından geri döndü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında toplu taşımada kullanılan İstanbulKart ile HES kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili uygulamayı 15 Ocak tarihinde başlatmıştı. Söz konusu eşleştirmeyi henüz gerçekleştirmeyen vatandaşlar ise bugün Avcılar'da metrobüslere binemediler.

Uygulamadan habersiz olan yolcular metrobüs ve metroların tunikelerinden geçemeyince soluğu kart dolum merkezlerinde aldılar. Burada eşleştirme yaptırmak isteyen vatandaşların aşırı yoğunluk oluşturduğu görülürken nazı yolcularda duraklarda cep telefonları ile işlemleri tamamlamaya çalıştılar.

Yoğunluğun daha çok İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa kampüsü önünde bulunan kart işlem merkezlerinde oluştuğu görülürken aynı yoğunluğun Şirinevler'de buluna metro istasyonunda da görüldüğü öğrenildi.