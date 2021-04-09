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HES kodları ile yapılan 'ölümüne sahtekarlık' pes artık dedirtti!

Hergün artış gösteren vaka sayılarıyla mücadele içerisindeyken, bazı insanlar sağlık güvenliği için kullanıla HES kodlarında sahtekarlık yapmaya başladıkları öğrenildi. yapılan bir 'ölümüne sahtekarlık' pes dedirtti.

09 Nisan 2021 Cuma 14:50
HES kodları ile yapılan 'ölümüne sahtekarlık' pes artık dedirtti!
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Günlük vaka sayılarının 50 binleri geçtiği Türkiye'de HES koduyla sahtekarlık yapan vatandaşların giderek çoğaldığı bildirildi. Daha çok AVM ile restoranlarda HES kodu sorgulayan görevlilerin dikkatsizce davranması bu sahtekarlıkların artmasına neden oluyor. Uzmanlar test sonuçları pozitif çıkan ve karantina altında olması gereken vatandaşların negatif tanıdıklarından aldıkları HES kodunun ekran görüntüsünü kullanarak korona olmasına rağmen istedikleri yerlere rahatça girip çıkabiliyorlar.

Konuyla ilgili açıklama yapan Marmara Üniversitesi'nde İletişim Fakültesi bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Ali Murat Kırık, yaptıkları dijital araştırmalarda 'Hayat Eve Sığar' uygulaması içinde bulunan ve insanların sağlık güvenliğini korumak amacıyla kullanılan HES kodlarıyla sahtecilik yapan kişilerin son zamanlarda iyice çoğaldığını söyledi. Pozitif ya da temaslı kişilerin karantinada olması gereken zamanlarda negatif birinin HES kodunu alarak yada HES kodu ekran görüntüsünü göstererek istediği yerlere gidebildiğini belirten  Doç. Dr. Kırık, özellikle AVM girişlerinde çok sıra olmasından dolayı güvenliğin bu kodlara hızlı bakıp o kişileri içeri aldığını ifade etti.

İnsanların hem kendilerini hem de başkalarının hayatlarını riske attığını vurgulayan Doç. Dr. Ali Murat Kırık, HES kodu ile birlikte kimlik kontrolünün de olması gerektiğini belirterek görevlinin mutlaka HES kodu ile birlikte kişinin kimlik bilgilerini de kontrol etmelerinin daha sağlıklı olacağını kaydetti.

BEĞENİ ALMAK UĞRUNA HES KODLARI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILIYOR!

Sosyal medya kullanıcılarının beğeni almak uğruna HES kodlarını hesapları üzerinden paylaştığını ifade eden Doç. Dr. Kırık, bu kodları kıyafetlerinin üzerine bile bastıranlar olduğunu belirterek dur denilmediği takdirde sahteciliğin önünün giderek açılacağını söyledi.




Son Güncelleme: 09.04.2021 14:50
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Hes KoduHes Kodu Sahtekarlığıölümüne Sahtekarlık
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