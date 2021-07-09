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Herkesin merakla beklediği Kurban Bayramı tatili için Erdoğan'dan flaş açıklama!

Diyarbakır Kurşunlu Camii'nde Cuma Namazını kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, namaz sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan, kendisine yöneltilen ve en çok merak edilen Kurban Bayramı tatili sorusuna da flaş bir yanıt verdi.

09 Temmuz 2021 Cuma 16:05
Herkesin merakla beklediği Kurban Bayramı tatili için Erdoğan'dan flaş açıklama!
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Uzunca bir süredir ziyaret etmediği Diyarbakır'a bir gezi düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kentte coşku ile karşılandı. Cuma namazı için Kurşunlu Camii'ne giden Erdoğan burada cemaatle birlikte namazını kıldı.

Cami çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, herkesin merakla beklediği Kurban Bayramı tatili hakkında açıklamalarda bulundu. 

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

Kurban Bayramı tatiline ilişkin başlatılan değerlendirme çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sürecin 9 ve 10 gün arasında dolaştığını ve kaç gün olması gerektiği ile ilgili henüz net bir karar verilmediğini söyledi. Başkan Erdoğan, konuşmasının devamında Kurban Bayramı ile ilgili alınacak tatil kararını millete seslenişte halkına duyuracağını kaydetti.


Son Güncelleme: 09.07.2021 16:05
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Kaç GünKurban Bayramı TatiliCumhurbaşkanı ErdoğanBayram Tatili
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