Herkesin merakla beklediği Kurban Bayramı tatili için Erdoğan'dan flaş açıklama!

Uzunca bir süredir ziyaret etmediği Diyarbakır'a bir gezi düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kentte coşku ile karşılandı. Cuma namazı için Kurşunlu Camii'ne giden Erdoğan burada cemaatle birlikte namazını kıldı.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

Cami çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtlayan, herkesin merakla beklediğihakkında açıklamalarda bulundu.

Kurban Bayramı tatiline ilişkin başlatılan değerlendirme çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sürecin 9 ve 10 gün arasında dolaştığını ve kaç gün olması gerektiği ile ilgili henüz net bir karar verilmediğini söyledi. Başkan Erdoğan, konuşmasının devamında Kurban Bayramı ile ilgili alınacak tatil kararını millete seslenişte halkına duyuracağını kaydetti.