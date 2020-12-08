Herkes müteahhitlik yapamayacak! Müteahhitler sınıflandırılacak ve kayıt altına alınacak

Müteahhitler, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan yapı müteahhitlerinin sınıflandırma ve kayıtlarının tutulması hakkındaki kanun taslağına göre sınıflandırılacak ve kaydedilecektir. 1999 yılından itibaren devam eden depremler neticesinde müteahhitlik mesleği daha fazla sorgulanır hale gelmiştir. Mesleğin düzenlenmesine rağmen bu konuda temel bir kanuna ihtiyaç olduğu ortaya çıktı. Ülkemizde pek çok yapı izni, yetki, işlem sadece kâğıt üzerinde gerçekleşen sembolik bir prosedür haline gelmiştir.

Herkes Müteahhitlik Yapamayacak

Müteahhitlik niteliklere sahip olmayan kişilerin müteahhit olarak çalıştığı ortaya çıktı. Mesleki sertifikasyon gerçekleştirilmeli ve belirli sermaye ve bilgiye sahip olmayan kişiler müteahhit olmamalıdır. Aynı zamanda bu meslekte çalışan kişilerin inşaatla ilgili tüm mühendislik meslekleriyle bire bir ilişki içinde çalışmaları zorunlu hale geldi.

Yasal Düzenleme Şart

Türkiye'de 450.000 kayıtlı müteahhit, 100.000 kişi kamu sektöründe çalışan, 350.000 özel sektörden bilinen müteahhit var. Sadece 30-40 bin özel sektörde çalışan müteahhitler şimdiye kadar mesleki yetki belgesi almışlardır. Bu konuda düzenlemeler çıksa da sektör kontrol edilemediği için düzenlemelerin yapılması gerekli hale geldi.

Kanun Teklifi Verildi

Bu bağlamda TBMM, inşaat işleri için müteahhitlerin sınıflandırılması ve kayıtlarının tutulması hakkında bir kanun tasarısı düzenledi. Yasa taslağına ilişkin komisyonda, Müteahhitler hakkında görüşmeler devam etmektedir; Ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliliklere göre sınıflandırılarak yetki belgesi numarası atama, kayıt tutma, numara veya belge gruplarını iptal etme usul ve kurallarının tanımlanması öngörülmektedir.

Belgesi Olmayan Usta Çalıştıramayacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Resmî Gazete'de geçen yıl yayınlanan yönetmeliğe göre arazi sahibi, 500 m2'ye kadar olan arsa üzerinde müteahhit kiralamaya gerek kalmadan ev yapabilecek. Yapı müteahhitleri denetim yapmadan montaj ve inşaat işlerini gerçekleştiremeyeceklerdir. Şantiyede sertifikasız ustalar çalıştırılması söz konusu olmayacak.

Ekonomik ve Mali Yeterlilik

İşi yapacak ve şartları karşılayan müteahhitlerin finansal tablosu da göz önünde bulundurulacak. Ekonomik ve mali yeterlilik sağlamış olan müteahhitler belge almadan önceki yıla ait bilançosunda

a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,50,

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,10,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’ten küçük olması şarttır.

Personel Şartı

Müteahhitlerin yetki belgesi grupları, mesleki ve teknik yeterlikler ile ekonomik ve mali yeterlikler göz önünde bulundurarak, A, B, C, D, E, F, G, ve H diye geçici olarak gruplandırıldı. Buna göre,

a) A Grubu: İş deneyim tutarı yapım işleri eşik değerinin iki katını geçen ve ortalama yıllık usta iş gücü en az 50, teknik personel iş gücü en az 8 olanlar.

b) B Grubu: İş deneyim tutarı yapım işleri eşik değerinin 7/5’ini geçen ve ortalama yıllık usta iş gücü en az 24, teknik personel iş gücü en az 6 olanlar.

c) C Grubu: İş deneyim tutarı yapım işleri eşik değerini geçen ve ortalama yıllık usta iş gücü en az 12, teknik personel iş gücü en az 3 olanlar.

ç) D Grubu: İş deneyim tutarı yapım işleri eşik değerinin 2/3’ünü geçen ve ortalama yıllık en az 9, teknik personel iş gücü en az 2 olanlar.

d) E Grubu: İş deneyim tutarı yapım işleri eşik değerinin 1/3’ünü geçen ve ortalama yıllık usta iş gücü en az 6, teknik personel iş gücü en az 2 olanlar.

e) F Grubu: İş deneyim tutarı yapım işleri eşik değerinin 1/10’unu geçen ve ortalama yıllık usta iş gücü en az 3, teknik personel iş gücü en az 1 olanlar.

f) G Grubu: İş deneyim tutarı yapım işleri eşik değerinin 7/100’ünü geçen ve ortalama yıllık usta iş gücü en az 1, teknik personel iş gücü en az 1 olanlar.

g) H Grubu: İş deneyimi ve iş gücü koşulu aranmaz.

ğ) Geçici Grup: Ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterlikler ile iş deneyimi ve iş gücü koşulu aranmaz.

(2) Aynı veya ardışık gruplardaki ortak girişim durumunda, ortak girişimin belge grubu, yüksek gruptaki pilot/koordinatör ortağın belge grubunun bir üstü olarak değerlendirilir. Bunun dışındaki ortaklıkların belge grubu ise yüksek gruptaki ortağın belge grubu olarak değerlendirilir.

(3) Bu Yönetmelik kapsamında yetki belgesi grubu sahibi yapı müteahhitlerinden;

a) B, C, D ve E grubundakiler, yapı yaklaşık maliyeti, belge grubunun gerektirdiği asgari iş deneyim tutarını geçmeyen yapım işlerini,

b) F ve G grubundakiler, yapı yaklaşık maliyeti, belge grubunun gerektirdiği asgari iş deneyim miktarının 3/2’sini geçmeyen yapım işlerini,

c) H grubundakiler, yapı yaklaşık maliyeti, G belge grubunun gerektirdiği asgari iş deneyim miktarının 1/3’ünü geçmeyen yapım işlerini üstlenebilirler.

ç) A grubu için bir kısıtlama uygulanmaz.