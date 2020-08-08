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Hemşire paylaştı!Başhekim isyan etti

Kocaeli'nin Darıca İlçesine olan Farabi Eğitim Araştırma Hastanesi'nin Covid-19 kliniğinde görevli bir hemşire, sosyal medya hesabından koronavirüs sürecinde yaşadığı bir anısını paylaştı olanlara Başhekim dahil herkes isyan etti. Covid-19 şüphesi ile hastaneye getirilen yaşlı hasta yakını tarafından hastaneye terk edildi.

08 Ağustos 2020 Cumartesi 20:06
Hemşire paylaştı!Başhekim isyan etti
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Kocaeli'nin Darıca ilçesi Farabi Eğitim Araştırma Hastanesi'nin korona virüs pandemi kısmında görev yapan bir hemşire, sosyal medya hesabından korona virüs salgın hastalığı sürecü boyunca yaşadığı bir anısını paylaştı tüm bu olanlara hastanenin başhekim dahil herkes isyan etti.

Covid-19 şüphesi ile hastaneye getirilen talihsiz yaşlı hasta yakını tarafından hastaneye terk edildi.


 

Yaşadığı bu üzücü olayı paylaşan hemşire Elif Topuz Arıl'ın bu paylaşımına bir tepki de hastane başhekimden geldi.Başhekim yaşanan bu tarz olaylara isyan etti.



Son Güncelleme: 08.08.2020 20:06
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