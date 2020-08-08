Hemşire paylaştı!Başhekim isyan etti

Kocaeli'nin Darıca ilçesi Farabi Eğitim Araştırma Hastanesi'nin korona virüs pandemi kısmında görev yapan bir hemşire, sosyal medya hesabından korona virüs salgın hastalığı sürecü boyunca yaşadığı bir anısını paylaştı tüm bu olanlara hastanenin başhekim dahil herkes isyan etti.

Covid-19 şüphesi ile hastaneye getirilen talihsiz yaşlı hasta yakını tarafından hastaneye terk edildi.

Yaşadığı bu üzücü olayı paylaşan hemşire Elif Topuz Arıl'ın bu paylaşımına bir tepki de hastane başhekimden geldi.Başhekim yaşanan bu tarz olaylara isyan etti.