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Helikopter kazasında sabotaj mı var?

Dün akşam saatlerinde Bitlis’in Tatvan ilçesinden acı haber geldi. Yaşanan helikopter kazasında 11 askerimiz şehit oldu. Kazada sabotaj olup olmadığı merak ediyor.

05 Mart 2021 Cuma 12:09
Helikopter kazasında sabotaj mı var?
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Dün akşam saatlerinde Bitlis ilinin Tatvan ilçesine bağlı bir köyün yakınlarında tüm Türkiye’yi ayağa kaldıran ve yasa boğan acı bir olay yaşandı. Bingöl'den Bitlis‘e hareket eden askeri bir helikopter Tatvan yakınlarında bir köye düşerek kaza geçirdi. Bu kazada helikopterde bulunan 13 askerimizden 11’i şehit olurken ikisi yaralı olarak kurtarıldı. Milletimiz bu kazada bir sabotaj olup olmadığını merak ediyor. Konuyla ilgili televizyon ekranlarında bir takım açıklamalar yapıldı. Yapılan açıklamalarda sabotaj ihtimalinin olmadığını, helikopterin gerekli bakımlarının yapıldığını ve o şekilde havalandığını, helikopterin gerçekten çok emniyetli bir helikopter olduğu ifade edildi. Şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet diliyor sevenlerine baş sağlığı diliyoruz. Yaralı askerlerimize de Allah’tan şifa diliyoruz.



Son Güncelleme: 05.03.2021 12:09
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Anahtar Kelimeler:
SabotajHelikopterBitlis
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