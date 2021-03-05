Helikopter kazasında sabotaj mı var?

Dün akşam saatlerindeilinin Tatvan ilçesine bağlı bir köyün yakınlarında tüm Türkiye’yi ayağa kaldıran ve yasa boğan acı bir olay yaşandı. Bingöl'den Bitlis‘e hareket eden askeri birTatvan yakınlarında bir köye düşerek kaza geçirdi. Bu kazada helikopterde bulunan 13 askerimizden 11’i şehit olurken ikisi yaralı olarak kurtarıldı. Milletimiz bu kazada birolup olmadığını merak ediyor. Konuyla ilgili televizyon ekranlarında bir takım açıklamalar yapıldı. Yapılan açıklamalarda sabotaj ihtimalinin olmadığını, helikopterin gerekli bakımlarının yapıldığını ve o şekilde havalandığını, helikopterin gerçekten çok emniyetli bir helikopter olduğu ifade edildi. Şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet diliyor sevenlerine baş sağlığı diliyoruz. Yaralı askerlerimize de Allah’tan şifa diliyoruz.