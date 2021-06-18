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HDP binası saldırganı Onur Gencer tutuklandı!

İzmir'de HDP İl Başkanlığı binasına silahlı saldırı düzenleyen ve parti çalışanı Deniz Poyraz'ın ölümüne neden olan Onur Gencer, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

18 Haziran 2021 Cuma 14:20
HDP binası saldırganı Onur Gencer tutuklandı!
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İzmir'in Çankaya semtinde bulunan HDP İl Başkanlığı binasında bir saldırı düzenleyen ve parti çalışanlarından Deniz Poyraz'ın ölümüne neden olan Onur Gencer, saldırıdan hemen sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı. Saldırganın devam eden işlemlerinin tamamlandığı ve çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.

Geçtiğimiz gün saat 11.05 sularında İzmir'in Konak ilçesine bağlı Çankaya semtinde bulunan HDP'nin İl Başkanlığı binasına silahla giren Onur Gencer, etrafa ateş açtı. Silah seslerini duyanlar durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi binanın etrafını güvenlik çemberine aldı ve binanın içine girerek saldırganı silahıyla birlikte yakaladı.

Açılan ateş sonucu parti çalışanlarından Deniz Poyraz'ın hayatını kaybettiği saldırı sonrası yakalanarak emniyete götürülen saldırgan Onur Gencer'in sorgusu başlatıldı. Yapılan sorgulama işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Onur Gencer'in tutuklandığı bildirildi.

Saldırgan Onur Gencer'in polise verdiği ifadesinde PKK'dan nefret ettiği için saldırıyı gerçekleştirdiğini ve daha önce keşif yaptığı binaya girerek rast gele ateş ettiğini söylediği öğrenildi. Hayatını kaybeden Deniz Poyraz'ın cenazesinin ise otopsi yapılması için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldığı belirtildi.


Son Güncelleme: 18.06.2021 14:20
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Anahtar Kelimeler:
IzmirHDPOnur GencerDeniz PoyrazTutuklama Kararı
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