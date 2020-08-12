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Hazır tapu işlemleri notere geçecek mi? Noterlerde yeni dönem

Noterlerde alınan karar göre hazır tapu işlemleri kademeli olarak notere geçecek. İşte noterlerde yeni dönem uygulaması ile ilgili yaşanan son gelişmeler.

12 Ağustos 2020 Çarşamba 18:46
Hazır tapu işlemleri notere geçecek mi? Noterlerde yeni dönem
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Noterlere devredilecek tapu işlemlerine ilişkin çalışmalar tamamlandı. Tapu işlemlerindeki yoğunluğun artış gösterdiğine dair açıklamalar yapan Türkiye Noterler Birliği Bakanı Dursun Cin, yapılan uygulamaların Avrupa Birliğine üye birçok ülkede yaygın bir şekilde kullanıldığını işaret etti. Türkiye’de aktif olarak bin 931 noterliğin hizmet verdiğini belirten Cin, tapu satışlarının noterlere verilmesiyle işlemlerin çok daha hızlı bir şekilde yapılabileceğini dile getirdi.


Vatandaşlar böylelikle uzun süre beklemeyecek ve noterler yalnızca satış işlemlerini gerçekleştirecek. Tapu sicil kayıtları Tapu dairelerinde kalmayı sürdürecek. Satış işlemlerinin tapuda yapılmasıyla vergi kayıplarının önüne geçilecek. Bu süreçte satışı yapılan gayrimenkuller ederlerinden daha düşük gösterilmeyecek.

‘’Avrupa’dan daha hızlı ve güvenli iş yapıyoruz.’’

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Zeki Adlı ise noterlerin yaptığı açıklamalardan rahatsızlık duyduğunu işaret ederek, çalışanların da bu demeçlerden rahatsız olduğunu dile getirdi. Mevcut sistemin dünyada da önek gösterildiğini anlatan Adlı, uzmanların istifasından sonra Dünya Bankalarında danışman olarak işe girdiğini ve sistemin diğer ülkelere önek gösterildiğini işaret etti. Hız noktasında da Avrupa’dan daha hızlı ve güvenli iş yapıldığını belirten Adlı, vatandaşlara güvenilir hizmet verildiğini aktardı.

Tapu işlemlerinin notere aktarılması süreci pandemi nedeniyle aksamaya uğradı. Sorunların giderilmesiyle birlikte kademeli olarak devir işlemlerinin devam edeceği belirtiliyor.  



Son Güncelleme: 12.08.2020 18:46
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NoterTapu
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