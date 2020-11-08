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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak görevinden istifa etti!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada görevinden istifa ettiğini duyurdu. Albayrak son 5 sene içinde 2 farklı bakanlık görevini yerine getirdi...

08 Kasım 2020 Pazar 22:03
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak görevinden istifa etti!
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medyada yaptığı açıklama ile görevinden istifa ettiğini duyurdu. Eski bakan Albayrak istifa açıklamasında sağlık sorunları nedeniyle yaklaşık 5 senedir devam ettirdiği bakanlık görevine son verme kararı aldığını aktardı. Bundan sonraki zamanını ihmal ettiği eşine, anne babasına ve çocuklarına ayıracağı dile getirdi. Aşağıdaki kısımda Berat Albayrak’ın yaptığı açıklamanın tümü yer almaktadır.


5 Yılda 2 Bakanlık Yaptı

Berat Albayrak 7 Haziran 2015 senesinde gerçekleştirilen seçimlerde AKP’den milletvekili olarak TBMM’ye girmiştir. 1 Kasım genel seçimleri ardından Ahmet Davutoğlu’nun başbakan olduğu dönemde Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı görevini gerçekleştirmiştir. Sonrasında 2017 senesinde Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesi ardından ise 2018 seçimleri ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirilmiştir.



Son Güncelleme: 08.11.2020 22:03
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Anahtar Kelimeler:
IstifaBerat Albayrak
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