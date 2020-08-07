İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
WhatsApp'ta o sözler taciz sayıldı! Yargıtaydan dikkat çeken karar
Son Dakika
WhatsApp'ta o sözler taciz sayıldı!...
Aydos Ormanı yangını ile ilgili gözaltına alınan şüpheli kontrol kararı ile serbest bırakıldı
Son Dakika
Aydos Ormanı yangını ile ilgili...
3 bin yıllık Antik Kentte bulundu! İzmir'de tarihi anlar
Son Dakika
3 bin yıllık Antik Kentte...
Kars'ta maske takma zorunluluğu geldi
Son Dakika
Kars'ta maske takma zorunluluğu geldi

Havuz ve denizden corona virüsü bulaşır mı? Uzmanlardan açıklamalar

Havuz ve denizden corona virüsü bulaşır mı? Uzmanlardan açıklamalar ile ilgili olarak gündeme gelen gelişmelerin yeni ayrıntıları birçok okurumuz tarafından merak ediliyor. 07.08.2020’li yazımızda Havuz ve denizden corona virüsü bulaşır mı? ile ilgili merak edilen en yeni ayrıntıları kaleme aldık!

07 Ağustos 2020 Cuma 22:20
Havuz ve denizden corona virüsü bulaşır mı? Uzmanlardan açıklamalar
Takip Et:

Covid- 19 Denizden Bulaşıyor Mu?

Salgın sonrası insanlar bir süre evlerinden çıkmadı. Ancak yaz sezonunun gelmesi ve normalleşme sürecinin başlaması ile birlikte işler değişti. Kendini tatil yerlerine atanlar covid- 19 un denizden bulaşıp bulaşmayacağını merak ediyor. Bu konu ile ilgili pek çok profesör açıklama yaptı. Bu kişilerden biri de Prof. Dr. İlhami Çelik oldu. Çelik, tatilde deniz kıyısındayken bazı önlemler alınması gerektiğinden bahsetti.


Denizden bulaştığına dair henüz bir kanıt olmadığını dile getiren Prof. Dr. İlhami Çelik, denizden gelebilecek birçok bakterinin olduğunu ve deniz suyunun temizliğine bakılması gerektiğini söyledi. Deniz ile ilgili bir kanıt olmadığını vurgulayan Çelik, havuz suyunda klorlama sürecinin önem arz ettiğini belirtti.

Ne klor varsa o kadar iyi olduğunu ve virüsün klor nedeniyle yaşayamayacağını söyledi. Ancak havuzda insanlar birbirlerinden uzak durmaz ve tükürüklerini bir şekilde yutarsa bu durum felaketlere yol açabilir. Mesafe kuralı havuzlarda da geçerlidir. Denizde bu riskin olmadığını belirten Prof. Dr. İlhami Çelik, plajda insanların birbirlerinden uzak şekilde yatması gerektiğini belirtti. Otellerin sıkı önlem aldığını ve herkes kurallara uyarsa sıkıntı yaşanmayacağını söyledi.



Son Güncelleme: 07.08.2020 22:20
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Koronavirüs Deniz Suyu|Koronavirüs Deniz Veya Havuzdan Bulaşır MıKoronavirüs Denize GirmekKoronavirüs DenizKoronavirüs Deniz Suyu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bitlis'te 4,6 büyüklüğünde deprem
Bitlis'te 4,6 büyüklüğünde deprem
Valilik duyurusu ile plajlara kapasite kararı getirildi
Valilik duyurusu ile plajlara kapasite kararı getirildi
Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi! 1 ölü,25 yaralı
Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi! 1 ölü,25 yaralı
Yunanistan sınır kapısı geçici olarak kapatıldı
Yunanistan sınır kapısı geçici olarak kapatıldı
3 bin yıllık Antik Kentte bulundu! İzmir'de tarihi anlar
3 bin yıllık Antik Kentte bulundu! İzmir'de tarihi anlar
Korona virüs tablosunda hasta sayısında ki artış devam ediyor! Bakan Koca korona virüs tablosunu açıkladı
Korona virüs tablosunda hasta sayısında ki artış devam ediyor! Bakan Koca korona virüs tablosunu açıkladı

Popüler Haberler

Kazara Aşk dizisi konusu nedir? Star TV yeni dizisi için geri sayım başladı
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından nakdi ücret yardımı başlıyor! Başvuruda bulunanlara 1200 TL ödeme yapılıyor!
Asgari ücretle çalışanlara 686 TL'lik ek ödeme yapılacak! Gelir İradesi Başkanlığı açıkladı!
Altın ne kadar oldu? 8 Ağustos 2020 Cumartesi Güncel altın fiyatları 8 Ağustos 2020 Cumartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Apartmanlar Yarışıyor ne zaman başlıyor?
Halkbank genç girişimcilere geri ödemesiz kredi desteği!
Havuz ve denizden corona virüsü bulaşır mı? Uzmanlardan açıklamalar
Deli Deli Küpeli filminin konusu ve oyuncuları
iOS 14'e hangi özellikler gelecek? IOS 14 sürümü için gelecek özellikler ortaya çıktı!
Devlet kira yardım şartları nelerdir? 2020 Kira yardım başvuru nereden nasıl yapılır? Başvurana 960 TL kira yardımı
DGS 30 Haziran 2019 soru ve cevapları me zaman yayınlanacak?
Bugün TV’de hangi diziler var? 6 Nisan 2020 Pazartesi TV Yayın Akışı; ATV, FOX, TV8, Kanal D, Star, Show ve TRT1 yayın akışı
13 Mayıs 2019 Pazartesi Reyting Sonuçları Çukur Söz Zalim İstanbul Yasak Elma Yarışında Lider Belli Oldu!
Mayıs 2020 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Askerlik celp yerleri belli oldu mu?
Kamu bankaları Ziraat Bankası, Halkbankası, Vakıfbank ve özel bankalarda kredi erteleme işlemleri nasıl yapılır?
Kredi Kartı Limiti Nasıl Arttırılır? Banka Kredi Kartı Limiti Arttırma İşlemleri
meb.gov.tr 2020 LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu yayımlandı!
Türkiye Modelini Arıyor top Model yarışması başvuru formu adresi ne? Tv8 Top Model yarışması ne zaman başlayacak? 6 Ağustos 2020 Perşembe
Hekimoğlu Selin ve Ateş yeniden evlenecek mi?
7300 nitelik kodu nediR? Personel alımı 7300 nitelik kodu özel şart anlamı
Günlük burç yorumları 26 Aralık 2019 Perşembe - Burcunuzun günlük yaşamınız için söyledikleri neler?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.