Havalimanları, yeni ultraviyole sterilizasyon sistemine geçiyor!

Türkiye genelinde bulunan havalimanı terminallerinde uygulamaya alınacak olan tedbir arasında ultraviyole (UV) ışınları ile steril sağlayan cihazlar faaliyete geçirilmeye hazırlanıyor. Yolcuların fiziki koşulları ve istatiksel verilerinden yola çıkılarak söz konusu uygulama şimdilik 6 ilde başlatıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Devlet hava meydanları işletmesinin (DHMİ), koronavirüs salgınıyla mücadelede uygulamaya aldığı koruma yöntemlerine yeni bir sistem daha dahil edildi. Terminallerde yolculara ait olan ve x-ray cihazlarından geçen bagajlarla birlikte yürüyen merdivenlerinin yanında bulunan el tutma bantlarının steril olmasını sağlayan cihazların kullanımına ilişkin bir karar alındı. TÜBİTAK tarafından geliştirilen Ar-Ge çalışmalarında faaliyete hazır hale getirilen cihazlar, DHMİ'nin işlettiği tüm havalimanı terminallerinde kullanılmaya başlanacak. Şimdilik Erzurum, Diyarbakır ve Gaziantep'in yanı sıra, Hatay, Trabzon ve Çanakkale'de hizmete alınan steril cihazlarının 20 tünel tipi x-ray cihazlarında ve 27 adet yürüyen merdivenlerin bantlarına kurulduğu belirtildi.