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Hava sıcaklıklarına ne oluyor? Bahar erken gelecek!

Son haftalarda hava durumlarında yaşanan dengesizlikler vatandaşı telaşlandırdı. Birçok illerde kar yağışı görülürken bazı illerde kış ayları için gözükmemesi gereken sıcaklıklar görüldü. Meteoroloji’nin tahminlerine göre yarından itibaren sıcaklıkların hızla yükseleceğini söyledi.

04 Şubat 2021 Perşembe 16:30
Hava sıcaklıklarına ne oluyor? Bahar erken gelecek!
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Son haftalarda hava durumlarında yaşanan dengesizlikler vatandaşı telaşlandırdı.  Birçok illerde kar yağışı görülürken bazı illerde kış ayları için gözükmemesi gereken sıcaklıklar görüldü. 2021 yılı Kış aylarında görülmemesi gereken hava sıcaklıkları vatandaşı korkutmaya devam ediyor.  Mevsim normallerinin üzerine çıkacak sıcaklıklar Türkiye’de etkili olacak.  Kar yağışları etkisini azaltırken geriye termometrelerin 20 dereceyi göreceği günlerin geleceği meteoroloji tarafından söylendi.

Bahar erken geliyor!


Meteorolojinin son açıklamalarına göre kış aylarının erken biteceğini  ve bahara erken girileceğini söyledi. Tahminlere göre ilerleyen haftalarda 20 derece sıcaklıkların olacağını ve kış aylarında yaz havası yaşayacağımızı ifade ediyorlar.


Son Güncelleme: 04.02.2021 16:30
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Anahtar Kelimeler:
BaharKışMeteorolojiHava DurumuYaz
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