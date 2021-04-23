Hatay’ın sanayi sitesinde patlama!

Hatay’da bir sanayi sitesinde patlama yaşandı. Patlamanın oksijen tüpünden kaynaklandığı belirlendi, bir kişi hayatını kaybetti.
23 Nisan 2021 Cuma 23:31
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Hayat’ın Antakya ilçesinde bulunan bir sanayi sitesinde bugün patlama meydana geldi. Meydana gelen patlama paniğe yol açtı, bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlama sesiyle ürken işçiler siteden hızla çıktı. Patlamanın bir oksijen tüpünden kaynaklandığı ortaya çıktı. Patlama sonucu herhangi bir yangın ortaya çıkmasa da bir işçi patlamanın kuvvetiyle hayatını kaybetti.
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