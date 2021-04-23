Hatay’ın sanayi sitesinde patlama!

Hayat’ınilçesinde bulunan birnde bugünmeydana geldi. Meydana gelen patlama paniğe yol açtı, bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlama sesiyle ürken işçiler siteden hızla çıktı. Patlamanın birnden kaynaklandığı ortaya çıktı. Patlama sonucu herhangi bir yangın ortaya çıkmasa da bir işçi patlamanın kuvvetiyle hayatını kaybetti.