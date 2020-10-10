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Hatay’ın Belen ilçesinde çıkan yangından ilk görüntüler geldi!

Hatay’ın Belen ilçesinde çıkan orman yangı giderek büyürken, yangınla ilgili çekilen ilk görüntüler geldi! Şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor…

10 Ekim 2020 Cumartesi 18:24
Hatay’ın Belen ilçesinde çıkan yangından ilk görüntüler geldi!
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Hatay’ın Belen ilçesinde ortaya çıkan orman yangını şiddetli rüzgarın etkisi ile kısa sürede büyüyerek İskenderun ve Arsuz ilçelerine de sıçradı. Şiddetli rüzgar nedeniyle kontrol altına alınmakta zorlanan yangına genellikle havadan müdahale ediliyor.

Son olarak yerleşim bölgelerine doğru ilerleyen yangını gören aileler bölgeden uzaklaşmaya başladılar. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter’dan yaptığı açıklamasında Hataylılara geçmiş olsun dileklerini sundu ve İskenderun Başsavcılığı tarafından çok yönlü soruşturmanın devam ettirildiğini aktardı.

Hatay Valiliği ise açıklamasında, yangında sabotaj ihtimali kapsamında gözaltına alınan kişiler olduğu ve soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.




Son Güncelleme: 10.10.2020 18:24
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Anahtar Kelimeler:
HatayİskenderunArsuzOrman Yangını
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