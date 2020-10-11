Hatay'daki yangın kontrol altına alındı; yürek burkan manzara ortaya çıktı

Hatay’ın Belen ilçesinde cuma sabah saatlerinde ormanlık alanda başlayıp, 3 ilçeye yayılan ve farklı birçok noktada devam eden büyük yangın 2 gündür tüm uğraşlara rağmen ancak kontrol altına alına bildi. Yerleşim yerlerine de sıçrayan yangın sıçrayan ve cumartesi akşamı kontrol altına alınabilen yangının ardından dehşet görüntüler ortaya çıktı. Manzara karşısında görenlerin içi burkuldu.

Hatay’da 9 Ekim Cuma günü Belen ilçesinde sabah saatlerinde saat 10.15 sıralarında ormanlık alanda başlayan yangın, arazi şartları ve hava koşullarıyla beraber rüzgarında etkisiyle ilçedeki yerleşim yerine sıçradı. İlin birkaç ilçesinde ve farklı noktalarında çıkan yangınlar kontrol altına alınmak için çok uğraşılırken yangın daha da büyüyerek yerleşim yerlerine sıçradı. Birçok kişi evini Terk ederken tüm ekipler 2 gün boyunca büyük uğraşlar verdi. Burada bulunan İssume, Müftüler, Fatih ve Sarımazı mahallelerini etkileyen yangın daha sonra İskenderun ve Arsuz ilçesindeki birkaç mahalleye de zarar verdi. Evleri yanan ve tehdit altında bulunan tüm vatandaşlar tahliye edilirken yangında can kaybı yaşanmadı.

Dün akşam saatlerinde kontrol altına alınan yangın geriye birçok hasar bıraktı.

‘ARABALARIMIZI, EŞYALARIMIZI KAÇIRMAYA ÇALIŞTIK’

Yangının kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışmaları başladı akşamdan sabaha kadar süren soğutma çalışmaları sonrasında karşılaşılan manzara korkunçtu arabalar eşyalar evler çocukların oyuncakları hepsi enkaz haldeydi yürek burkan bu görüntüler herkesin içini sızlattı. Canlarını zor kurtardıklarını ifade eden vatandaşlar, bir anda alevlerin göğe yükselttiğini hemen kaçmaya başladıkları söyledi. Büyük korku yaşayan vatandaşlar sabahın ilk ışıkları ile ev ve işyerlerine bakmak için döndüklerinde iç burkan görüntülerle karşılaştılar.

Kentte üç ilçede de yangın tamamen kontrol altına alınırken, soğutma ve hasar tespit çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

