İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Zeynep Tokuş, karın hareketiyle sosyal medyada gündem oldu
Zeynep Tokuş, karın hareketiyle sosyal...
Fransa, fırtınaya teslim oldu! 4 kişi öldü, en az 20 kişi kayboldu
Fransa, fırtınaya teslim oldu! 4...
iPhone 12'nin bilinmeyen 5 yeni özelliği ortaya çıktı!
iPhone 12'nin bilinmeyen 5 yeni...
Son dakika! Halil Sezai 13 yıl 10 aya kadar hapis istemiyle yargılanacak
Son dakika! Halil Sezai 13...

Hatay'da yanan evine doğru koşan kadın güçlükle uzaklaştırıldı

Hatay’da iki gündür devam eden orman yangını Belen ilçesinde bir siteye sıçradı. Sitede yaşayan yaşlı kadın ve kocası evinin yandığını görünce fenalaştı. Görevliler yaşlı kadın ve kocasını evden uzaklaştırdı.

10 Ekim 2020 Cumartesi 16:13
Hatay'da yanan evine doğru koşan kadın güçlükle uzaklaştırıldı
Takip Et:


Belen ilçesinin Sarımazı mevkiinde dün sabah başlayan yangın şehir içerisine doğru ilerledi. Hala süren yangın kontrol altına alınmazken, yangın rüzgarın etkisiyle büyüyerek şehir içine doğru ilerledi. Büyüyen yangın Sarımazı mevkiinde yer alan bir siteye sıçradı. Sitede evinin yandığı gören yaşlı kadın ve kocası evine koştu. Görevliler yaşlı kadını güçlükle olay yerinden uzaklaştırdı.

Yaşlı çift, yanan evine gitmeye çalıştı

Yaşlı kadın demir bariyeri geçerek yanan evine doğru koştu. Yaşlı kadının gören ekipler yaşlı kadını engelledi. Uzun süren çalışmanın ardından ekipler yangının evlere ulaşmasını engelledi. Evinin yanmadığı öğrenen yaşlı kadın “inşallah herkes zararsız bir şekilde yangını atlatır” diyerek görevlilere teşekkür etti.



Son Güncelleme: 10.10.2020 16:13
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
HatayYangınBelen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ankara'da iki tren kafa kafaya çarpıştı! 2 ölü
Ankara'da iki tren kafa kafaya çarpıştı! 2 ölü
Sıfır araç alev aldı, kadın doktor ve eşi ölümden son anda kurtuldu
Sıfır araç alev aldı, kadın doktor ve eşi ölümden son anda kurtuldu
Aydınlatma direğine çarpan otomobil takla attı: 2'si çocuk 4 yaralı
Aydınlatma direğine çarpan otomobil takla attı: 2'si çocuk 4 yaralı
Uşak'ta, yaşları 13- 15 arasında 4 çocuktan haber alınamıyor
Uşak'ta, yaşları 13- 15 arasında 4 çocuktan haber alınamıyor
Son dakika! Halil Sezai 13 yıl 10 aya kadar hapis istemiyle yargılanacak
Son dakika! Halil Sezai 13 yıl 10 aya kadar hapis istemiyle yargılanacak
İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde gerçekleşen korkunç kazada 2 kişi hayatını kaybetti
İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde gerçekleşen korkunç kazada 2 kişi hayatını kaybetti

Popüler Haberler

Kiwi KFS 2903 buharlı pişiricinin özellikleri nelerdir? A101 aktüel ürünleri
Gelir vergisinde neler beyan edilir, neye göre hesaplanır? 2020
Twitter’da TT nasıl olunur? Twitter‘da TT olabilmek için yapılması gerekenler
Rüyada doğum veya hamilelik görmek ne anlama gelir? Rüyada doğum veya hamilelik görmek anlamı, tabiri nedir?
Göz kapağı estetik fiyat listesi 2020
İnfaz koruma memuru ve gardiyan olma koşulları
Emanet dizisinde Komiser Ali rolünü Melih Özkaya canlandırıyor
Kanser hastaları nasıl malulen emekli olur? 2020 Sgk kanser hastaları malulen emeklilik şartları
ÖSYM Üniversite kayıt belgeleri ve evrakları nelerdir? YKS üniversite ön kayıtları ve asıl kayıtları nasıl, nereden yapılır?
Hakan Hatipoğlu kimdir? Hakan Hatipoğlu biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Survivor’dan elenen yarışmacılar ne oldu? Türkiye’ye ne zaman dönecekler? Nerede kalıyorlar?
Temizlik Benim İşim 15 Kasım Cuma para ödülünü kim aldı? Haftanın kazananı kim oldu? Finalde yarışmadan kim elendi?
Avlu devam edecek mi? Avlu dizisi bitti mi? Oyunculardan yeni açıklamalar var!
Bankaların 70000 TL borç kapatma ve transfer kredisi kampanyaları
Karantinada keyfinizi yerine getirecek 10 komedi film önerisi
Gönül Dağı dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti yerleri ve mekanları
Google Haritalar uygulamasında işyeri ekleme nasıl yapılır?
Esnaf işsizlik maaşı nasıl alınır? 2020 esnaf işsizlik maaşı başvuru şartları nelerdir?
Faturalı hatta kredi çekmek doğru mu, güvenilir mi? 2020
İŞKUR evde iş ilanları - İŞKUR evden hangi işler yapılabilmektedir?
Emekli maaşı ne zaman verilir? Emeklilik dilekçesinin ardından emekli maaşı ne zaman bağlanır?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.