Hatay'da yanan evine doğru koşan kadın güçlükle uzaklaştırıldı

Yaşlı çift, yanan evine gitmeye çalıştı

ilçesinin Sarımazı mevkiinde dün sabah başlayanşehir içerisine doğru ilerledi. Hala süren yangın kontrol altına alınmazken, yangın rüzgarın etkisiyle büyüyerek şehir içine doğru ilerledi. Büyüyen yangın Sarımazı mevkiinde yer alan bir siteye sıçradı. Sitede evinin yandığı gören yaşlı kadın ve kocası evine koştu. Görevliler yaşlı kadını güçlükle olay yerinden uzaklaştırdı.

Yaşlı kadın demir bariyeri geçerek yanan evine doğru koştu. Yaşlı kadının gören ekipler yaşlı kadını engelledi. Uzun süren çalışmanın ardından ekipler yangının evlere ulaşmasını engelledi. Evinin yanmadığı öğrenen yaşlı kadın “inşallah herkes zararsız bir şekilde yangını atlatır” diyerek görevlilere teşekkür etti.